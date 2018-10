Ana Guerra: "Los fans que quieran saber de mi vida privada que no sean fans"

Ana Guerra, Marta Sánchez y Ana Fernández han querido poner su rostro a la nueva campaña de Ausonia y la AECC para la prevención e investigación del cáncer de mama. Este año, la marca femenina colabora con un proyecto del Dr. Joaquín Arribas junto a la Fundación de Investigación del Cáncer de Mama que quiere descubrir nuevas terapias para tratar algunos tipos de tumores para los que todavía no se conoce el tratamiento más adecuado.

Durante este acto pudimos hablar con Ana Guerra, la extriunfita que ha querido mandar un mensaje muy claro a sus fans. Y es que han pasado poco más de 12 meses desde que entrase en el mundo de la farándula y Ana ya tiene claro cómo quiere que sean sus seguidores. Sin ganas de hablar de su idilio con el actor Miguel Ángel Muñoz, la canaria ha explicado que sus fans solo tienen que seguir su música, los que quieran saber algo más de ella deben dejar de seguirla.

Unas declaraciones tajantes que chocan de lleno con el buen trato que siempre han tenido otros personajes famosos que llevan años en la música. ¿Debería tomar Ana Guerra ejemplo de otros artistas que son grandes fuera y dentro de los escenario?

CHANCE: ¿Cómo ha sido la experiencia de participar en algo tan grande como esta campaña?

Ana Guerra: Imagínate. Es la primera vez desde que salí de la Academia que hago algo así. Es una campaña que ya lleva 11 años, que ha destinado un millón y medio de euros en investigación... formar parte de esto, sentirse partícipe de algo así, concienciarnos un poco de que están ahí esas enfermedades. Sobre todo del apoyo a la gente que está pasando un momento complicado.

CH: No sé si has tenido en tu familia a alguien cercano con esta enfermedad.

A.G: Es una enfermedad bastante común. Yo creo que casi todo el mundo conoce a alguien que la ha tenido. En mi caso mi abuela tuvo cáncer. Está contaminado el mundo de cáncer, ojalá se tenga una cura.

CH: Te tengo que preguntar por tu corazón, ¿cómo está? Si es verdad que existe esa relación con Miguel Ángel.

A.G: Yo creo que estamos en un evento tan bonito y solidario que son preguntas totalmente fuera de lugar.

CH: Pero entenderás que tenemos que hacerlas.

A.G: No.

CH: ¿Por qué llevas tan mal ese tema siendo un personaje público? Tú te expones de alguna manera.

A.G: ¿Pero quién te ha dicho que lo llevo mal?

CH: Evidentemente, no hablas de ese tema, te pones en esta actitud cuando se te pregunta, eso es tomártelo mal.

A.G: No, realmente no es normal. Yo no vengo a preguntaros sobre vuestra vida personal.





ANA GUERRA: "MI VIDA PRIVADA ES MÍA Y LA COMPARTO CON LA GENTE QUE QUIERO"

CH: Pero eres un personaje público.

A.G: Pero soy cantante. Yo me dedico a cantar. A mí lo que me gusta es subirme a un escenario y hacer acciones tan bonitas como las que hacemos aquí. Mi vida privada, como bien dices, es privada y es mía. La comparto con la gente que quiero.

CH: Pero tus fans también quieren saber de tu vida privada.

A.G: Pues los fans que quieran saber de mi vida privada que no sean fans. Los fans míos que sigan mi música.

CH: Vuestra edición es verdad que estáis en las redes sociales muy metidos y ahí ponéis muchas cosas. Pero es verdad que luego de cara a una pregunta no la contestais. Hablo de otras personas de tu edición.

A.G: Eso se lo tienes que preguntar a ellos. Yo no soy partidaria de que se entre en mi vida privada a hablar.

CH: ¿Tú nunca pondrías un comunicado a través de las redes sociales como ha hecho Cepeda?

A.G: Yo no. Yo no lo haría porque además mis redes sociales forman parte de mi trabajo y las tengo para esto, y como no quiero que se entre en mi vida privada no doy pie a ello.