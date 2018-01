Ambar de Soy Luna: "Voy a hacer maldades como sé que quieren"

La serie adolescente Soy Luna de Disney Channel ha conquistado a las audiencias globales desde su lanzamiento en Europa en marzo de 2016 y ahora se puede vivir la experiencia en directo. Su gran éxito no se ha limitado a la pequeña pantalla, sino que la serie también ha expandido su fenómeno con libros, música, apps, revistas y numerosas licencias en productos de consumo. La banda sonora de Soy Luna también ha sido un gran éxito: ambos álbumes, Soy Luna y Música en Ti, tienen más de 90 millones de streams en Spotify hasta la fecha, más de mil millones de visualizaciones en VEVO y han ganado el disco de Platino y de Oro en Latinoamérica y España respectivamente y por eso ha llegado ahora su show en directo a Europa donde este mes de enero aterriza en seis capitales españolas donde miles de chavales (y sus papás) no se van a perder las aventuras de su protagonista a la que da vida Karol Sevilla, Matteo interpretado por el italiano Ruggero Pasquarelli y la malvada Ambar a la que da vida Valentina Zenere.

Hacer de malo, a veces no es fácil por la empatía que se genera con el personaje, pero en realidad Valentina Zenere, por suerte, no lo ha sentido así. La guapa rubia que sale junto a Karol Sevilla en la serie, fue advertida de ello, pero asegura que la acogida ha sido favorable... y la verdad, su casi 4 millones y medio de seguidores lo avalan. La joven vive un momento muy dulce y con ella hemos que ido hablar para saber qué tiene de esa mala Ambar.

Además, nos ha hablado de su novio Marcos, un chico que no pertenece al medio al que conoce desde pequeño. Muy cauta, quiere solo darnos su nombre para preservar su intimidad.

Valentina Zenere confiesa que el problema de Ambar es que nunca le enseñaron que es el amor y no sabe como darlo, sus padres nunca estuvieron ahí para mostrárselo, algo muy diferente de lo que le pasa en su día a día ya que ella adora que sus padres Sergio y Luciana siempre estén con ellas como su hermana Nadia, de los que habla maravillas.

P: ¿Qué vamos a ver en el show?

VZ: Es un show muy lindo, vamos a patinar y van a ver a los personajes en su máxima expresión. Van a ver a Ambar haciendo maldades como sé que quieren.

P: ¿Qué supone esta gira?

VZ: Estoy muy contenta, muy ansiosa también. Llegamos el 2 de enero y la primera ciudad a la que llegamos ha sido Barcelona. Me encantó lo poco que vi y hemos ido ya al Estadio y hemos visto todas las butacas vacías y no veo la hora de que se llenen.

P: ¿Así que eres madrugadora?

VZ: No, es que sea madrugadora sino que me hacen madrugar, pero es trabajo y es lo que hay, así que fenomenal, ya descanso cuando tengo tiempo... Si no me gustaría dormir hasta las tres de la tarde. Duermo muchísimo siempre que puedo porque arrastro mucho cansancio y me levanto y me encanta dormir 15 horas.

Estuvimos descansando antes de venir hacia Europa y estuve en Punta del Este en Uruguay con mi familia, mis amigos y mi novio. Y dentro de tres meses y medio pues tendremos un mes donde iré a la playa a tomar el sol.

P: ¿Y tu novio como lo lleva? ¿Cómo os compagináis?

VZ: Es un chico que no tiene nada que ver con el medio. Lo conozco desde pequeño porque íbamos al colegio juntos y me acompaña en esta locura pero no tiene nada que ver con este mundo.

P: ¿Cuánto tiempo lleváis juntos?

VZ: Pues estuvimos juntos cuatro años y luego cortamos dos y ahora hemos vuelto, así que lo amo como a mi familia. ¡Imagínate! Ahora llevamos muy poquitito así que te lo estoy diciendo la primera.

P: En Soy Luna sois unos artistas de lo más completos: Cante, baile, patinar...

VZ: Yo estudio teatro desde que tengo 6 años y comencé con comedia musical que es como se empieza, y desde muy chica tenía muy claro que es lo que quería hacer y sí que es cierto que con 11, 12 años, mi coach que es la de toda la vida y con la que sigo ahora, decidió pasarme con las mayores cuando todas tenían 20. Era una semana muy intensa, el lunes ballet, el martes jazz, acrobacias en tela, actuación, canto... así que en música siempre me formé desde pequeña y además Disney es una gran escuela, una gran escuela gigante; pero yo siempre digo lo mismo uno nunca deja de formarse, hay que formarse continuamente porque uno nunca llega a saber todo.

P: Así que te viene el ser artista desde pequeña.

VZ: Siempre supe que quería ser actriz, nací siéndolo. Mi madre tiene una anécdota que dice que cuando yo era bien pequeña un día le dije: "Mamá yo tengo que ir por ahí".

P: Con 10 años aparecías en un anuncio de Barbie.

VZ: Sí. Fue un casting con una cantidad de chicas... después de clase y yo iba con uniforme.

P: ¿Y cómo llegaste a Soy Luna?

VZ: Nunca me voy a olvidar. Yo terminaba el colegio y estaba viendo si estudiaba o no estudiaba y tenía muy claro lo que quería hacer. Y yo estaba haciendo los casting de Disney... Ese día me llamaron de la facultad para decirme: "Mañana es el último día para pagar", todavía no me habían llamado de Disney pero les dije que no, que se lo agradecía y colgué. Cuando colgué pensé qué estaba haciendo y a los dos días me llamaron de Disney.

P: ¿Cómo se lleva ser el alter ego de Soy Luna?

VZ: Me encanta, nunca fue un conflicto para mi ni como persona ni como por artista. La gente me decía que me preparara que no me iban a aceptar y que me iban a decir comentarios de todo tipo, pero fue al contrario. También es cierto que contamos una historia diferente, no es una mala de fondo, sino que ella no recibió amor y no conoce lo que es el amor ni como debe amar. No la criaron con amor y no sabe lo que es... nunca le dijeron ¿qué tal en el colegio? ni le dieron un abrazo, y entonces no sabe cómo darlo.

P: ¿Qué tienes que ver con tu personaje?

VZ: A medida que fue creciendo Ambar en las tres temporadas, fue mimetizando y fuimos creciendo juntas. Nos gusta el amor, pero ella no lo reconoce y yo soy resensible pero me cuesta mucho expresar al máximo mis sentimientos, es como algo muy privado y reconozco que me cuesta y solo se lo digo a mi mamá y alguna persona más. ahí es cuando fui viendo que tenía de Valentina. Ambar nace como la princesita popular del colegio que todo el mundo le seguía, y es una persona muy fría, muy fría porque como ya te he dicho no conoce el amor, soy bastante reservada.

P: Valentina tienes más 4,3 millones de seguidores en Instagram.

VZ: Es mucha gente, la verdad. Yo no soy consciente de nada, de muy poco y la verdad es que me lo dices y digo ¡uau! pero no estoy con ello. Y yo soy como soy, subo una foto y a las dos meses subo otra porque se me olvidó. Sí que es cierto es que lo que subo lo subo siendo consciente porque soy un referente para mucha gente. Estoy muy agradecida a la gente.

P: ¿Cómo es tu día a día cuando no estás trabajando? ¿Qué te gusta hacer?

VZ: Me gusta mucho ir a la playa, estoy mucho con mis amigas no hablando de mi trabajo. Trato de parar porque estás todo el día pensando en el trabajo en una escena o en otra cosa que es trabajo e intento parar y estar con ellas, disfrutarlas y escucharlas igual que a mi familia. Ellas tienen una vida diferente a la mía.

P: ¿Qué música te gusta?

VZ: Reggeaton y trap, Bruno Mars me parece la persona más talentosa del mundo, lo amo.

P: ¿Cuándo te levantas te pones frente al espejo que ves?

VZ: La cara de dormida... y digo ¡buah, vamos a arrancar este día! Y me levanto con tiempo porque soy muy dormilona.

P: Tus padres te acompañan siempre durante la gira?

VZ: Sí claro, les digo que me acompañen. Mi hermana también y me preguntan si me invaden y yo digo: ¡Invadidme, veniros todo el tiempo que queráis!

P: Un look en tu día a día.

VZ: Me gusta el negro, me encanta, viste, es elegante, visto de otros colores: Me gusta que la gente juegue y cambie y haga cosas locas.

P: Tu comida favorita.

VZ: El sushi.





¿A que Ambar no es tan mala ni en la serie ni en la realidad?