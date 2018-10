Alberto Chicote revela su secreto tras haber perdido más de 30 kilos

El chef Alberto Chicote sorprendía el pasado domingo a todos al aparecer en el programa de laSexta, Liarla Pardo, con un sorprendente cambio físico y es que, como explicaba el cocinero, ha adelgazado más de 30 kilos en los últimos meses.

En la gala de entrega del Premio Planeta 2018, Chicote volvía a aparecer. Allí, atendía a los medios con quienes hablaba de su gran afición a la lectura y nos confesaba su secreto para conseguir este sorprendente cambio físico, además de reconocer que el proceso ha sido largo y que ha tenido sus momentos duros en los que le ha sido muy dificil, pero que con constancia y dedicación ha conseguido cumplir su objetivo.





¿Eres aficionado a la lectura?

Todo mi tiempo libre se lo dedico a lo mismo, leer, tantos trenes, tantos aviones, tantas salas de espera...





¿Tu libro favorito?

El último que me he leído no está editado todavía, pero tuve el privilegio de leerlo, es 'Reina roja' de Juan Gómez Jurado y me gustó muchísimo. El libro me lo leí en digital que me lo pasó Juan y es una maravilla.





Tienes libros de concina, ¿no?

Sí.





¿Hay alguno nuevo?

Últimamente estoy leyendo y comprando mucho título en inglés porque necesito darle un poco de caña a la comida japonesa, me interesa mucho pero de eso en castellano hay poco, así que lo leo en inglés.





No paras, estás todo el día de acá para allá, ¿cuando descansas?

Este año en verano tuve un par de semanas que estuve por Galicia y ahora ya me temo que hasta el año que viene poco más.





Has perdido muchos kilos.

Sí, 30 O 32.





¿Cómo ha sido el proceso?

Pues moviendo más los pies y cerrando un poco el pico.





¿Ha sido duro?

No, ya no, al principio te cuesta un poco más porque cambiar los hábitos cuesta pero una vez que uno coge el caminito, de maravilla.