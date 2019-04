¿Quién es Albert Álvarez, el nuevo concursante de Supervivientes?

Esta edición de Supervivientes está dando mucho de que hablar sin haber empezado el reality todavía. El abanico tan amplio que tiene el programa ha puesto los pelos de punta a todos los fieles seguidores del concurso y están deseando que empiece esta nueva aventura para ver cómo los concursantes tan variopintos se desenvuelven ante las adversidades de las islas de Honduras. El último concursante confirmado es Albert Álvarez, el extronista de MyHyV que llegó hace poco tiempo a la televisión pero que parece que no se quiere ir.

Rubio, ojos azules y unos abdominales de escándalo que ya causaron furor cuando estuvo participando en MyHyV. Además, el nuevo concursante de Supervivientes se considera una persona humilde y honrada que lucha por lo que quiere hasta que lo consigue. Es deportista de salto de pértiga y además, modelo. Y es que el mismo se define en su cuenta de Instagram como: "ese niño que montaba en bicicleta por el pueblo despreocupado por todo, nacido y criado en el seno de una familia humilde y trabajadora, ese niño que no se cansaba de saltar y correr, ese niño que consiguió que de mayor su trabajo fuera hacer lo mismo que de pequeñito... saltar y correr. Mamá, papá, gracias por enseñarme que no soy más que nadie pero tampoco menos que nadie, gracias por enseñarme que nacer rico es posible sin tener dinero, y sobre todo gracias por apoyarme en cada una de mis decisiones! Quizá me paso de sentimental, pero así soy yo, cansado de ver como la vida de los demás es perfecta pero solo por internet me atrevo a decir que no todo ha sido color de rosa, que hay mañanas que olvido quien soy, pero hoy no es uno de esos días, hoy es el día que más claro se quien soy, SOY YO MISMO!!".

Como no podía ser de otra manera, el escandaloso cuerpo de Albert Álvarez provocará que suban las temperaturas no solo en Honduras, sino también en el resto de lugares donde se pueda ver el programa. Sin duda, en su perfil de Instagram podemos observar cómo se cuida para lucir un tipazo que no tiene ningún desperdicio. Parece que este fichaje se sitúa como uno de los participantes más atractivos de esta edición que puede que nos de alguna trama amorosa en la isla de Honduras.