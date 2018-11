Aitana Ocaña, tras los rumores: "No estoy enamorada"

Es una de las artistas del momento. Aitana ha acudido a la presentación de la campaña de Navidad de la firma GHD, donde ha querido desvelar algunos detalles de 'Vas a quedarte', el single que sacará próximamente.

"Es una balada que hice con Morat y tengo muchas ganas de que la veáis porque es completamente diferente a Teléfono, también el videoclip", asegura Aitana sobre su último trabajo. En cuanto a quién iría dirigido, Aitana lo tiene claro: "Son cosas que te salen en el momento, pero también te lo dedicas a ti mismo, es una canción desde un momento de tu vida pero cuando la vas cantando la vas relacionando con momentos que te pasan y como es muy sentimental hay que sentirla mucho cuando se canta", nos confiesa la joven cantante.

Aunque la artista no ha querido mojarse, lo cierto es que los últimos paseos con el actor Miguel Bernardeu han dado mucho que hablar, unos rumores que Aitana ha querido parar. "No estoy enamorada, no le deis más vueltas porque no", sentencia Aitana con la sonrisa que le caracteriza y sin querer dar detalles de su vida privada.

Tendremos que esperar a ver cómo avanzan los acontecimientos, ya que parece que después de su ruptura con Cepeda, Aitana solo tiene ojos para la música.