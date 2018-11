Aitana de OT 2017 deslumbra en los 'Latin Grammy'

Aitana era una de las artistas más esperadas en la 19 edición de los Latin Grammy, celebrados anoche en el Hotel MGM de Las Vegas. Pese a que la extriunfita no estaba nominada a ningún galardón y solamente tuvo presencia en la gala para dar paso junto con Lele Pons al cantante Bad Bunny, la expectación por ver a una de las artistas del momento en los reconocidos premios de la música latina era máxima.

Aunque no tuvo ocasión de deleitar a los espectadores con Teléfono o Lo Malo, su presencia en el evento es la clara evidencia de que su carrera musical se encuentra en pleno auge desde que quedase en segunda posición en Operación Triunfo 2017.





La joven lució para la ocasión un minivestido metalizado de cuello cisne, cintura marcada y manga larga. Un look de fiesta que nos recuerda al que lució la cantante Taylor Swift en los American Music Awards. Aunque la diferencia entre las dos artistas es que Aitana eligió como complemento a ese diseño brillante unas sencillas sandalias de tira finas y la estadounidense combinó el modelo de Balmain con unas botas 'over the knee' a juego con el vestido.

Un año después de su aventura en la Academia de OT, la catalana ha trabajado muy duro y ese esfuerzo se ha visto recompensado siendo embajadora de la firma textil Stradivarius u obteniendo el premio de Artista Revelación del Año en la gala de Los 40 Music Awards 2018 junto con su compañera Ana Guerra.

Además, Aitana Ocaña ya ha anunciado la fecha de lanzamiento de su primer EP, Trailer, y ha ido adelantando pequeños detalles del que será su segundo single, Vas a quedarte. El esperado álbum saldrá a la luz el próximo 30 de noviembre y consta de seis canciones. La propia artista desveló la fecha de estreno y la portada del mismo en la que se puede ver a la catalana en primer plano.