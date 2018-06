Cuál es la verdad sobre los cartuchos de tinta compatibles

CONTENIDO PATROCINADO Lo cierto es que cuando adquirimos una impresora, debemos estar consciente de sus capacidades y características, ya que su durabilidad y eficiencia dependerá en gran medida de la frecuencia de uso que le demos. Son muy útiles pero no podemos negar que uno de los conflictos a los que nos enfrentamos es a los altos costos de sus componentes sustitutivos, en este caso nos referimos a los cartuchos de tinta.

Mucho se habla de la calidad de estos componentes, si es posible que un sustituto que sea compatible con el modelo de nuestro equipo pueda dañar su funcionamiento y otras cosas más, pero la realidad, en la que todos estamos de acuerdo, es que los cartuchos originales son realmente muy costosos, y una constante sustitución no resulta para nada rentable.

Por eso en este artículo quisiéramos referir que los cartuchos de tinta baratos son opciones viables para mantener en uso tu impresora y que la desconfianza depositada en estos componentes compatibles, se debe a una fama sesgada, promocionada en buena parte por los mismos fabricantes de impresoras, en su afán por mantener acaparada la atención exclusiva en su marca.

Al parecer, el negocio de los destacados fabricantes de impresoras depende en una buena parte de la venta de sus cartuchos originales y, por supuesto que no les es conveniente que otras compañías puedan ofrecer alternativas de muy buena calidad, y lo más increíble de todo, a un costo con una diferencia casi del 50% en relación con las que ellos distribuyen.

Suena insólito que la diferencia de precios sea tan amplia, y su gran justificación se basa en la calidad de su producto, pero hay otras marcas que pueden ofrecerte igualmente eficiencia en el rendimiento del cartucho de tinta y una buena calidad.

Calidad versus precio

Es común pensar que lo barato puede salir caro, porque por lo general, el producto adquirido a menor costo termina siendo de mala calidad. Sin embargo, en muchos casos, resulta suceder lo contrario, no todo lo caro es muy bueno, y viceversa, no todo lo barato es malo. Esta analogía puede atribuirse al tema que nos trae hoy: los cartuchos de tinta.

Hay tipos de Tinta de calidad Brother, que son económicos y de muy alto rendimiento. Por ejemplo en el caso del modelo brother dcp-j562dw, sus cartuchos ofrecen un rendimiento de impresión de hasta 3 mil páginas, un número que no es despreciable. Las tiendas online especializadas en este tipo de consumibles, son otra ventana de búsqueda acertada cuando se quiere encontrar una justa relación de calidad/precio.

También hay otras buenas marcas y modelos como los cartuchos de tinta lc3219, que registra un excelente rendimiento y es de óptima calidad, y es valido para varios tipos de impresoras Brother como la MFC-J5330DW, MFC-J5330DWXL, MFC-J5335DW, MFC-J5830DW y varias más.







Las ventajas de los cartuchos compatibles

Una de las ventajas más visibles en este mercado de consumibles compatibles, es que siempre se encuentran buenas ofertas y opciones que pueden aportar un buen ahorro a tu bolsillo. Solo debes estar pendiente de esos buenos descuentos que ofrecen, sobre todo, algunas tiendas online, cuya dedicación es prácticamente exclusiva al despachar este tipo de mercancía.

Entonces, es obvio que una de las principales ventajas de usar cartuchos compatibles, es el precio. Lo importante es saber escoger al fabricante, que tenga una buena reputación en el mercado y por tanto, puedas sentirte confiado al momento de adquirir el producto.

Otro tema interesante, y que también se traduce en ventaja, es que los cartuchos compatibles están un poco más en armonía con la conservación del planeta. Así es, ya que gran parte de sus componentes provienen de productos reciclables. El hecho de poder ser recargables te comprueba un ahorro en materiales claves como el plástico, por ejemplo.

Usar cartuchos compatibles no arruina la garantía de tu impresora

Una estrategia para mantener captada la atención del consumidor en las grandes marcas, es vista como un chantaje y una deslealtad ante el cliente que finalmente ha optado por adquirir un producto de esa marca. Se trata de condicionar la garantía de tu equipo si no compras los consumibles originales de su misma marca.

Como te mencionamos anteriormente, se trata de un negocio de trasfondo que tiene que ver con la venta en volumen de estos consumibles para sus propios equipos. Si tu decisión apunta a mantener tu impresora con estos cartuchos originales, eso no está mal, es totalmente válido. Lo que no queremos es que te limites y golpees tus ingresos si no es necesario.

El hecho de no cubrir la garantía de la impresora si no compras sus consumibles originales, es un gran chantaje, incluso hasta se considera una práctica que es ilegal, y vulnera los derechos del consumidor.

Estas grandes marcas se han valido de crear ciertos mitos, para hacerte dudar ante la posibilidad de adquirir cartuchos recargables. Uno de ellos es hacer pensar que estos cartuchos tienen un límite de recarga. Esto es totalmente falso, así que puedes hacer cuantas recargas creas necesario.

Si vemos un poco más allá, las mismas grandes marcas se han encargado de crear versiones económicas de los cartuchos de tinta, y hacerlos compatibles con sus propios productos, incluso con otros. Así que ellos mismos, han echado por tierra los propios mitos creados acerca de la imposibilidad de usar cartuchos compatibles y recargables en las impresoras.

Al final, lo esencial corresponde a que puedas rendir en tu trabajo, que este tipo de actividades mecánicas, no ocupen tiempo innecesario y que sean estos equipos o recursos, verdaderos aliados de los que puedas sacar el mejor provecho para desarrollar tu labor sin contratiempos y con eficiencia.