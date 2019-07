La transformación digital no es opcional para tu empresa

Contenido patrocinado

No importa si tienes un pequeño negocio o gestionas una gran compañía. Si quieres que siga funcionando, es necesario adaptarse a los nuevos tiempos.





El modelo económico mundial está cambiando. Y lo está haciendo a un ritmo vertiginoso, apoyado por la velocidad que le conceden las nuevas tecnologías. Una situación en la que todos nos vemos envueltos, pero en especial las empresas. Y es que solo aquellas que sean capaces de afrontar una transformación completa podrán mantenerse en activo. No importa el tamaño que tengan, todas las que se queden atrás acabarán desapareciendo tarde o temprano.





Desde Metacontratas, empresa líder en software para la gestión digital, se impone invertir en soluciones para la transformación digital, así como para adaptarse a las nuevas normas que regulan el mercado.





Gestión documental

Uno de los campos en los que más se nota la necesidad de un cambio es en la gestión de la documentación, ya que muchas oportunidades se pierden cuando no se tiene un control absoluto de esta.





Para ello se necesita un software ACE, que se flexible y se pueda configurar según las necesidades de cada empresa, así como de los colaboradores que trabajen en alguno de sus proyectos, sean otras empresas o autónomos.





Automatizar la gestión documental ayuda a reducir los costes y otros recursos importantes, como el tiempo que se tenía que invertir antes en la recepción, tratamiento y archivo de todo. También es útil de cara a eliminar el error humano, responsable a menudo de que algo no salga como debería.





El sistema ACE de Metacontratas es uno de los más utilizados, especialmente en sectores industriales y de la construcción, aunque se puede adaptar a todo tipo de empresas.





Control del personal

Según todos los indicios, en un futuro muy cercano la forma de gestionar los equipos de trabajo y localizar talento será muy distinta de como es ahora mismo. Además, los roles de los responsables de recursos humanos y otras áreas fundamentales están cambiando, y su evolución tiene mucho que ver con los avances en tecnología.





Además, las últimas normas respecto al control de los horarios también están haciendo que se necesiten sistemas de registro de jornada que cumplan con la ley, ya que se están llevando a cabo campañas de vigilancia para asegurar que todas las empresas con empleados los están implantando. Las multas son muy cuantiosas, de modo que es esencial contar con un buen control horario para no incurrir en sanciones.





Un programa automatizado de jornadas es lo mejor, sobre todo si se trata de empresas con gran cantidad de empleados o varios puntos de trabajo. Pero también las pequeñas y medianas empresas necesitan disponer de un sistema que facilite la tarea de registrar el tiempo de sus trabajadores.





En busca de una imagen de marca fuerte

La competitividad es una de las claves para cualquier empresa, sin importar cuál sea el sector al que se dedica. Por ello, se necesita tener un sistema de trabajo que potencie las fortalezas y ayude a identificar los puntos débiles.





Además, los usuarios están cambiando, y se dirigen claramente hacia un sistema en el que lo digital es lo más destacado. Por eso se busca información sobre las empresas en la red, y se presta atención a la imagen de marca que ofrece cada una, incluso antes de tomar una decisión de compra.





El uso de herramientas digitales es solo un primer paso hacia la necesaria transformación. También hace falta aumentar la productividad, saber aprovechar las oportunidades que están surgiendo y ser los primeros en ofrecer algo innovador, con lo que posicionarse en el mercado como un referente.



El nuevo modelo productivo es claramente tecnológico, al igual que la gestión de todas las tareas. Por eso se puede asegurar que la transformación digital no es algo para hacer a medio plazo. Si todavía no has comenzado a hacer el cambio, estás perdiendo el rumbo que todas las empresas deben seguir de inmediato.