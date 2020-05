Los televisores OLED de LG vs los QLED de Samsung, ¿qué es mejor?

Contenido patrocinado

Si estás pensando en comprarte un televisor nuevo puede que te estés enfrentando a un mundo algo confuso, los términos más recientes podrían parecerte incluso abrumadores, sobre todo si no has comprado ninguna tele desde hace más de cinco o diez años.

En este artículo vamos a concentrarnos en un concepto que resulta clave, la calidad de la imagen a razón del precio. A continuación se realizará una pequeña comparación de las mejores marcas del mercado, así sabrás cuál se adapta mejor a tus necesidades, y por lo tanto, cuál merece la pena comprar. Igualmente, si no quieres más información sobre este tema, puedes ir a una guía de televisores comparativa para que puedas comprar con más información. ¿Samsung o LG?

Actualmente, las marcas Samsung y LG son las que mejores televisores smart TV en sus catálogos, y aunque a simple vista parecen similares, difieren en muchas de sus características. Ahora bien, ¿cuál de estas marcas destaca más? Pues la verdad es que ambas se lucieron en el 2019 ofreciendo al público características en sus televisores muy particulares.

En el 2020 siguen por el mismo camino. Sin embargo, antes de comprar, es recomendable saber un poco más sobre los televisores de Samsung y LG. Con el sistema que Samsung pone a disposición de su público se puede buscar fácilmente tanto los dispositivos conectados al televisor así como a las apps que ofrecen. En el escaparate de esta marca hay una variedad de modelos que ofrecen las mejores características y servicios del mercado:

El último modelo del televisor Samsung de 43” Ultra HD 4K ofrece una calidad de imagen inigualable, cuenta con conexión Wifi, bluetooth y una opción para la eficiencia energética. A todo esto, se le une el asistente de Google con una interacción por voz con varios idiomas.

La televisión Samsung 65” 4K con Smart TV tiene también una excelente calidad de imagen, pero además incluye una serie de servicios adicionales como un modo juego, interacción por voz con más de 27 idiomas y un consumo de energía muy bajo.

LG es otra de las marcas que causan tendencia dentro de la batalla comercial de las mejores televisiones de 2020, mostrando los modelos más sofisticados en cuanto a Smart TV. LG da acceso a sus clientes a una serie de aplicaciones, películas, juegos y música en YouTube con una calidad asombrosa. Entre los modelos que más destacan se pueden mencionar los siguientes:

El televisor de 43” 4K Smart TV de LG cuenta con un procesador con reductor de ruido, además de una verdadera precisión en cuanto a color y tecnología Upscaler. De la misma manera, ofrece búsqueda, reconocimiento y control por voz, grabación y compartimiento de pantalla programada, entre otras fabulosas opciones.

La televisión LED 75” Smart TV 4K es otro de los modelos de LG que ha causado sensación, ya que no sólo podemos ampliar la pantalla, sino también todas las aplicaciones y funciones.

Comprar televisor de la marca Samsung o LG con tecnología Smart TV será una decisión de lo más acertada. OLED vs. QLED

Hoy queremos resolver la eterna cuestión de los televisores de alta gama, cúal es la mejor tecnología para nuestra televisión. A continuación, la explicación de las ventajas y desventajas de una tecnología frente a otra. La tecnología QLED que fue presentada por la marca Samsung en el 2017 tiene como principal objetivo el hacerle frente a las televisiones con tecnología OLED, por la cual se han decantado otros fabricantes como LG o Sony.

Entre las ventajas del QLED frente a la tecnología OLED nos encontramos con más color y menos saturación. Samsung asegura que sus televisores están totalmente capacitados para reproducir al máximo del volumen en el color. También cabe destacar los niveles de brillos, los cuáles son más altos. QLED presenta una gran evolución en la tecnología de nanocristales, la cual hace que el brillo sea muy superior a los OLED.

Además de esto presentan una mayor durabilidad, pues aunque es difícil hacer una comparativa real, los televisores OLED son más proclives a sufrir una degradación al ser orgánicos.

En cuanto a las desventajas, para el QLED el negro puro del OLED es inalcanzable por una sencilla razón; al no necesitar de luz externa es capaz de conseguir ese color. El tiempo de respuesta es otra de las desventajas, mientras que en la tecnología QLED los tiempos varían entre 2 y 8 milisegundos, el tiempo de respuesta del OLED es tan sólo de 0,1 milisegundo.

Otra de las desventajas es el ángulo de visión, a diferencia de la tecnología QLED, la OLED mejora los ángulos sin ningún tipo de ayuda. Por último, el diseño también varía, ya que los televisores OLED al no necesitar de luz interior pueden presentar los diseños más delgados del mercado.

Para concluir, no hay una tecnología que sea mejor que la otra, simplemente cada una tiene sus fortalezas y debilidades, lo que sí debes tener claro es lo que buscas a la hora de obtener un televisor nuevo, pues sólo así sabrás por cuál decidirte.