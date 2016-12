Philippe Croizon correrá el Dakar sin piernas ni brazos, gracias a la tecnología

El afán del ser humano no tiene límites. Pero si se une a la tecnología se convierte en una mezcla imparable. Es el caso del francés Philippe Croizon quien, sin tener piernas ni brazos, tomará la salida el próximo lunes 2 de enero en Asunción (Uruguay) para disputar la prueba raid más dura del mundo: el rally Dakar 2017.

Su historia es una verdadera muestra de superación. Con 26 años sufrió una descarga de más de 20.000 voltios cuando intentaba reparar la antena de su casa. Fueron tiempo difíciles. Los médicos le tuvieron que amputar los brazos y las piernas. Incluso se preguntó el sentido que tenía la vida tumbado en una cama de hospital. Sin embargo, la noticia de una británica cruzando a nado el Canal de la Mancha despertó en él un sentimiento oculto: “¿Por qué no iba a intentarlo?”.

Croizon no sabía nadar dos años antes de iniciarse en aquella aventura que tardó en completar después de 13 incansables horas. Se convirtió en un amante de lo imposible y volvió a cruzar los estrechos que separan África y Asia, y Asia y Oceanía.

No obstante, el francés era un amante del automovilismo antes de su accidente. Era lo que verdaderamente le despertaba la adrenalina. El principal handicap es que las prótesis no estaban tan desarrolladas como para tener una movilidad instantánea y sus muñones no alcanzaban la distancia con el volante y los pedales de un coche de rally. Fue el momento en el que la tecnología y el preparador Yves Tartarin llegaron a su vida.

El sistema, hasta ahora desconocido, le ha valido para participar en la prueba española Baja Aragón y en su principal prueba de fuego, el Rally de Marruecos, donde quedó en decimoquinta posición. Consiste en controlar la totalidad del 'buggy' de BMW a través de dos joysticks, como si de un videojuego se tratase con la diferencia que cualquier error en el Dakar se paga caro.

A la derecha, el coche de Croizon lleva una cazoleta de cuero -unida al joystik- que encaja perfectamente con su muñón. Desde ahí acelera, frena y controla la dirección. El muñón izquierdo lo utilizará para cambiar de marchas (incluida la marcha atrás) y accionar luces y demás elementos electrónicos del vehículo.

Un gran gesto de solidaridad

La tecnología empleada en el BMW de Philippe Croizon ha tenido un elevado coste: 67.000 euros, según el diario Le Parisien. Sin embargo, el ahora piloto francés ha recibido la donación de un experimentado (y ganador del Dakar) compañero de carreras. El catarí Nasser Al Attiyah, quien sacó su espíritu olímpico, ha aportado 100.000 euros para financiar al equipo de Yves Tartarín.

Con todo preparado, Croizon vuelve a adquirir el protagonismo. “El desafío al que se enfrenta es enorme, pero tiene una mentalidad de acero”, ha dicho sobre él Yves Tartarin, preparador de la bestia de 300 cv y con muchos rallys a sus espaldas.