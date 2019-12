Dónde registrar un dominio

Contenido patrocinado







Cuando tenemos que hacer un registro de dominio para una página web, una de las mejores opciones es acudir al portal de Edomains, donde mediante un proceso sencillo y rápido se puede seleccionar el tipo de dominio que se necesite, y proceder al registro del nombre deseado.

El utilizar una empresa especializada, con años de experiencia como Edomains, garantiza un procedimiento ágil y seguro, con los precios más competitivos del mercado.

Registrar cualquier tipo de dominio es muy sencillo en Edomains

Por qué registrar un dominio en Edomains

A la hora de registrar un dominio lo mejor es confiar en los mejores profesionales. La importancia actual de registrar dominios apropiados, hace que el proceso de registro adquiera especial trascendencia, para no cometer errores innecesarios (nombres no adecuados, elección del tipo de dominio incorrecto, etc.).

Los principales motivos por los que optar al registro de dominios desde la plataforma de Edomains son los siguientes.

Los mejores precios

Los precios disponibles para el registro de los distintos tipos de dominios, son realmente baratos. Además, se trata de precios cerrados, sin sorpresas por comisiones de última hora.

Con el pago del registro, los clientes se garantizan los derechos sobre el dominio registrado por un periodo de un año, teniendo la opción de renovarlo posteriormente.

Especialización y experiencia

Se trata de una empresa especializada en el registro de todo tipo de dominios, que cuenta con muchos años de experiencia en el sector. Desde su página web se puede obtener toda la información para realizar el registro de dominios, de forma ágil y sencilla.

Todos los tipos de dominios

Es posible realizar registro de dominios regionales (como los “.es” para España, los ".mx" para México, etc.), dominios globales (como los ".com" que suelen utilizar las grandes empresas y marcas) y los dominios específicos (como los “.org” utilizados por organizaciones no gubernamentales).

Los dominios y el marketing digital

Los profesionales del marketing digital tienen muy en cuenta el registro de dominios para las webs de sus empresas, ya que proporcionan una serie de beneficios.

Refuerza y recuerda la marca . Un dominio propio ayuda a que los visitantes recuerden tanto la empresa como la marca, ayudando a afianzarla en el mercado.

. Un dominio propio ayuda a que los visitantes recuerden tanto la empresa como la marca, ayudando a afianzarla en el mercado. Mejora la imagen . El uso de un dominio propio proyecta una imagen de profesionalidad y seriedad de la empresa. Estos aspectos son fundamentales en cualquier campaña de marketing digital que pretenda la captación de nuevos clientes (y de mantener los clientes actuales).

. El uso de un dominio propio proyecta una imagen de profesionalidad y seriedad de la empresa. Estos aspectos son fundamentales en cualquier campaña de marketing digital que pretenda la captación de nuevos clientes (y de mantener los clientes actuales). Ayuda a posicionar la página. Los motores de búsqueda utilizan una serie de algoritmos para clasificar las páginas web cuando se realizan búsquedas. Aquellas webs con dominio propio son favorecidas por dichos algoritmos. Además, el nombre del dominio es utilizado muchas veces por los profesionales del marketing digital para incluir keys que ayuden a posicionar la web.

El uso de Edomains para realizar el registro de dominios para la web de una empresa, es una decisión acertada, pues aparte de ofrecer unos precios muy competitivos, ofrece un sistema sencillo y muy ágil, que incluye alojamiento (hosting) en caso de ser necesario.