¿Cómo posicionar mi tienda online?

Los negocios digitales están ganando cada día más espacio en España, por lo que existe un mar de opciones para que los potenciales clientes adquieran sus productos. Hacer que elijan una determinada plataforma depende de factores muy relacionados con el marketing digital y el posicionamiento SEO, que comienza a desarrollarse desde el proceso mismo del diseño de la página web.

Los negocios en línea van ocupando cada día más espacio en la economía española, al punto de estar entre las principales fuentes de ingreso para la economía nacional, superando incluso a las tiendas físicas.

En 2018 más de 30 millones de españoles utilizaron a diario Internet y de esa cantidad, el 73,1% hizo compras en tiendas online. Las estadísticas señalan que España es el país de la Unión Europea con más alta tasa de crecimiento del e-commerce, estando además entre los de más penetración, solo superado por Inglaterra y Alemania.

Estas cifras dan una idea del potencial que se puede aprovechar en el comercio en línea, pero no basta con tener un negocio en la red, este debe destacar para atraer clientes, entonces ¿cómo lograr el éxito?

Existen varias estrategias para colocar el foco sobre un negocio en Internet. Lo primero es que la página web del negocio sea atractiva, de fácil uso, que los productos estén bien detallados y sobre todo, que esté bien posicionada para aparecer en los primeros lugares de los buscadores y así, garantizar el tráfico de potenciales clientes.

Diseños de negocios en línea hechos a la medida

Es importante concretar el diseño tienda online para que responda a cada necesidad, sea segura, escalable, sencilla, autogestionable, intuitiva y que se posicione bien.

Los e-commerce deben ser asequibles desde todos los aparatos electrónicos y tiene que brindar la oportunidad para que los usuarios puedan expresar su opinión sobre la página o la marca, además de ser funcional.

Es recomendable que antes de empezar con el diseño de una página web, o si se busca mejorar la que ya se tiene, se revise el objetivo del negocio y la competencia. Es importante crear un mapa del sitio, con estructuras perfectamente jerarquizadas y evaluar el viaje que daría el cliente por la página.

Desarrollo de aplicaciones

La generación de páginas web a la medida es un trabajo especializado que ofrecen empresas como la agencia de marketing online en Barcelona Factoría Creativa, con el fin de hacer plataformas únicas que sirvan de herramientas para atender las necesidades del negocio.

Estas agencias presentan proyectos a la medida partiendo de cero garantizando no enfrentar limitaciones. La intención final es crear una página basada en el método fannel, con el cual se “guía” al usuario para que no se desvíe y, una vez que vea el producto, no abandone la compra. Esta estrategia crea fidelidad.

Para estar al día con las tecnologías, las agencias también deben ofrecer la alternativa de aplicaciones móviles (app) tanto para IOS como para Android. Esto ofrece una herramienta que permite responder, captar clientes o vender y realizar promociones las 24 horas, aportando eficiencia a la tienda.

Tener un móvil inteligente es lo más común en la actualidad por lo que una app ofrece a los usuarios rapidez y comodidad al alcance de un clic.

Fáciles de gestionar

Una buena agencia diseño web Barcelona debe desarrollar trabajos únicos, preferiblemente utilizando programas de gestión tecnológica que empleen un código abierto como Woocommerce como motor de plataforma y WordPress para agilizar su constante actualización, haciéndolo fácil de gestionar y aportando ciberseguridad, pues al ser a la medida son difíciles de hackear.

Las agencias cuentan con desarrolladores expertos en hacer usables y asequibles las páginas web y en las estrategias de marketing digital para rankear en buscadores como Google.

Se debe lograr que una tienda en línea cargue rápido, sea fácil de encontrar y los clientes puedan saber qué camino seguir. Una función de vital importancia es que la tienda en línea sea escalable, es decir, que a medida que el negocio va evolucionando, también crezca la plataforma, sin limitaciones, que se le pueden agregar nuevas funciones.

También es importante que la agencia ofrezca formación gratuita para que los dueños o encargados gestionen el negocio online de forma autónoma, una vez publicada.

Posicionarse para triunfar

El diseño debe ser integral, no basta con que la página sea atractiva, ágil y usable, también debe tener visitantes, clientes y ventas, lo que se logra con estrategias de marketing y posicionamiento SEO (aparecer en los buscadores). Este conjunto de requerimientos se logra al ponerse en manos de una agencia de publicidad Barcelona con experiencia comprobable en marketing digital.

Es necesario desarrollar un plan de mercadotecnia que permita llevar al éxito. Hay que efectuar un estudio de mercado, hacer una radiografía de la situación y buscar hacer óptimos los resultados al automatizar las tareas (workflow) para hacer que el proceso fluya como la seda para llegar al objetivo trazado.

Se debe empezar con una auditoría SEO de la plataforma web o app móvil para verificar que pueda aparecer en los primeros sitios de búsqueda para localizar los productos que se ofertan en la página. Esto se hace al presentar webs optimizadas con el uso de palabras clave (Keyword Research) que es el factor que activa la búsqueda.

Estudios señalan que la mayoría de los usuarios visita sólo las primeras páginas que aparecen en Google, Bing o Yahoo durante una búsqueda y el resto las ignoran, de allí que el posicionamiento es vital para el tráfico de usuarios en una plataforma.

Otra estrategia que debe ser dominada es el inbound marketing que se trata de crear y publicar contenidos atractivos para el target o público objetivo del negocio en línea. Lo primero que debe hacerse es definir el buyer persona (consumidor final) para lanzar todos los ganchos posibles para atraerlo a la página.

El objetivo es lograr el marketing automation que se refiere a tener los procesos automatizados para que las estrategias fluyan y de esta manera llevar al buyer persona a través de la página y compre, además de captarlo como un cliente fiel.

Es importante no olvidar las estrategias de posicionamiento SEM (Search Engine Marketing) o mercadotecnia en motores de búsqueda, esto se logra al realizar campañas SEM para dinamizar redes sociales.

Las agencias en Barcelona tienen experiencia en este ámbito al activar las Google Adwords, para lo cual se crea una cuenta y luego se desarrolla la campaña, bien sea para el display o para aumentar el tráfico a la página. También se crean grupos de anuncios segmentado al target deseado, se revisa y optimiza, para luego hacerle seguimiento con el fin de rendir la inversión al obtener resultados, es decir, más ventas.

No puede faltar la gestión de redes sociales para darle a la marca una personalidad y accesibilidad para que el público la sienta cercana a su vida. En vista de que cada día más españoles viven pegados a Internet, móviles y redes sociales, este tipo de gestión es vital hoy en día para destacar.

También es importante lograr que la interacción genere opiniones y comentarios positivos y en eso son expertas las agencias de marketing y diseño de tiendas en línea.