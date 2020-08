Las fintech se posicionan como la alternativa perfecta frente a la nueva realidad posCOVID

Es una evidencia que la digitalización ha sido una consecuencia directa de la crisis provocada por la COVID-19. No solo las empresas, sino también el usuario de a pie ha descubierto las posibilidades de la migración a lo digital. Las tendencias están cambiando, tanto en las nuevas formas de consumo como en las alternativas para una correcta gestión de las finanzas. La innovación ha superado a la tradición, precisamente por el surgimiento de nuevas necesidades como la rapidez, la sencillez, la accesibilidad 100% online, una mayor independencia, transparencia y una atención al cliente ágil, práctica y resolutiva; entre otras. Desde hace tiempo, en el sector financiero, los ojos han estado puestos en las fintech. Especialmente en los neobancos, los actores elegidos como la alternativa idónea para suplir las carencias de la banca tradicional. Sus propias funcionalidades han conseguido hacerlos protagonistas dentro de un ecosistema muy competitivo. De hecho, según un estudio realizado por Qonto, casi un 50% de pymes y startups ha considerado la posibilidad de cambiarse a otra entidad bancaria. No es de extrañar que un 70% haya planteado la posibilidad de unirse a un neobanco. “La crisis de la COVID-19 ha obligado a muchas empresas y autónomos a cambiar su forma de interactuar con su banco. Muchos se han dado cuenta de que gestiones que antes hacían de forma presencial en una sucursal ahora, mediante soluciones innovadoras y digitales como los neobancos, las pueden hacer de forma más fácil y rápida desde su móvil u ordenador”, afirma Carles Marcos i Guàrdia, Country Manager de Qonto en España. Desde hace un tiempo, las startups financieras del sector bancario se han convertido en parte de la vida de los usuarios. Han pasado de ser una alternativa, a una realidad con una propuesta que está convenciendo cada vez más, y que, en ocasiones, incluso permite evitar la exclusión financiera. Mientras estas son 100% nativas digitales y desarrollan su labor en un medio que conocen, la banca tradicional está teniendo que adaptarse a marcha forzada. “La tecnología ha permitido empoderar a los usuarios de las fintech haciendo que sean ellos quienes decidan sobre su vida financiera, pero ahora también les damos capacidad total de decisión para contratar los servicios financieros que quieren, sin papeleos y burocracias innecesarias, una realidad que todavía no ofrece la banca tradicional”, destaca Guillermo Vicandi, CEO de Bnext. Según el informe, El consumo bajo la lupa del Covid-19, elaborado por este neobanco, el gasto disminuyó un 46% entre los jóvenes durante la cuarentena. Y es que no solo se ha reducido el consumo en los sectores tradicionales, sino que, en esta nueva situación, la forma de consumir productos financieros también cambiará buscando las mejores soluciones en cuanto a calidad-precio. Ante la reciente situación vivida, los usuarios van a exigir otro tipo de relaciones y experiencias. Cada vez son más los que buscan información sobre ciertos productos antes de decantarse por uno, y entre los retos del sector está el de innovar en la forma en que el usuario puede consumirlos. Un ejemplo de esto es el Marketplace de Bnext, que integra los productos de 14 partners permitiendo al usuario elegir desde productos de ahorro e inversión a seguros, pasando por hipotecas o relacionados con viajes. “Esto es un aspecto esencial para que el usuario tome el control de su dinero”, señala Vicandi. Las fintech han sabido responder dentro de un ecosistema bancario cada vez más sesgado y competitivo, adaptando sus funcionalidades y servicios. Social Payments, Shared Accounts, IBAN Español, cero comisiones, notificaciones instantáneas, incorporación de aplicaciones como Google Pay o Apple Pay, en el caso de bnc10, son solo algunas de las respuestas ofrecidas a las demandas de los usuarios. “Desde el primer minuto hemos focalizado grandes esfuerzos en ser atractivos para nuestros usuarios y en ofrecer aspectos diferenciales como las cuentas compartidas para ser más competitivos”, destaca Albert Llorens, CEO de bnc10. Las nuevas formas de consumo son evidentes. Y no solo las tarjetas virtuales, que se han incrementado aumentando hasta en un 32% frente a los datos registrados antes del coronavirus, sino también las criptomonedas. Los usuarios han descubierto en estas últimas una herramienta cómoda y segura a la hora de realizar sus pagos online, así lo reafirman los más de 40.000 usuarios de 2gether, que además de hacer trading pueden gastar sus criptomonedas con la tarjeta Visa de la plataforma especializada en trading en criptodivisas. “Cuando Internet surgió por primera vez a principios de los 90, nadie estaba muy seguro del potencial y de cómo cambiaría permanentemente el mundo y la forma en que funciona nuestra sociedad. Podríamos ver las criptodivisas de la misma manera, como un elemento desconocido en el mundo de las finanzas y el comercio, pero que tendrá un impacto duradero en el futuro debido a la expansión del blockchain y sus numerosas aplicaciones", señala Ramón Ferraz, CEO de 2gether. Todos estos actores no solo de forma independiente, sino también por su colaboración conjunta están marcando un antes y después en la cultura bancaria. Está se está transformando y normalizando cada vez más. Se está produciendo una migración de los servicios a través de herramientas online hacia lo digital. El potencial de la digitalización ha impregnado tanto a los sectores B2B como B2C con el uso de Big Data, IA y Machine Learning, entre otros, que están permitiendo automatizar servicios y dar sentido a la gestión de las finanzas sin que esto resulte un proceso tedioso y complejo. Las fintech serán líderes de la innovación en esta nueva realidad.