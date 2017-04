La piratería digital baja por primera vez en diez años, ¿es cosa de Netflix y Spotify?

Seguimos descargando contenidos digitales: cine, series y música se llevan la palma. Y los motivos, básicamente, los de siempre "no quiero pagar por algo que no sé si me va a gustar", "ya pago por el internet" o "es más fácil y rápido".

Sin embargo, hay un rayo de esperanza para los creadores de contenidos digitales. Por primera vez en diez años la piratería se ha reducido un 4%. Son las conclusiones del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2016 que han presentado este martes la Coalición de Creadores e industrias de Contenidos y LaLiga.





¿Netflix, Spotify o concienciación?

Hay quien dice que la lucha contra el cibercrimen se ha intensificado, en los últimos años la policía ha cerrado varias webs de descargas en España, pese a que muchas tienen los servidores en el extranjero. Pero lo cierto es que los hábitos de consumo están cambiando y ya no se descargan contenidos por Torrents o P2P, como hace años (excepto videojuegos y software).

Las plataformas de streaming como Netflix, HBO- para el cine- o Spotify e iTunes- para canciones y música- han ganado terreno a las webs de descargas, aunque no tanto a las de visualización online ya que sus contenidos son limitados. Además, cada vez son más las compañías telefónicas como Movistar y Orange que ofrecen contenidos digitales, series y películas de estreno, a sus abonados.

Lo que parece que no ha cambiado es la concienciación.

Según se desprende de esta investigación, el 47% de los consumidores que acceden a contenidos ilegales lo justifican argumentando que "los contenidos originales son muy caros", pero también por la "rapidez y facilidad de acceso" (42%), porque ya pagan una conexión a Internet (47%) y porque no quieren pagar "por un contenido que posiblemente luego" no les guste (37%). Estos porcentajes son inferiores a los recogidos en 2015.

No obstante, los datos revelan que se mantienen los porcentajes en el caso de las justificaciones "no estoy haciendo daño a nadie" y "no hay consecuencias legales para el que piratea, ya que no pasa nada", con 24% de usuarios en ambos casos, frente al 29% y 26%, respectivamente, en 2015.





Más de 24.000 millones de euros en contenidos ilegales

Según los últimos datos del sector, en 2016 hubo 4.128 millones de accesos ilegales a contenidos, un 4,2 por ciento menos que en 2015, por valor de 23.294 millones de euros (-3,2%), pero aumento un 6,8 por ciento el lucro cesante sufrido por las industrias culturales y de contenidos, alcanzando los 1.783 millones.

El cine es el contenido más pirateado: un 32 por ciento de los usuarios, seguido por las series (27%), música (26%), libros (22%), videojuegos (12%) y fútbol (10%). En concreto, durante el pasado año el acceso ilegal a contenido cinematográfico fue de 789 millones de películas, con un valor en el mercado de 6.935 millones de euros. El 33 por ciento de los accesos se produjo cuando la película aún se estaba proyectando en las salas de cine, frente al 36 por ciento de 2015.

En cuanto a las series, un total de 959 millones de capítulos fueron reproducidos o descargados de manera ilegal en 2016 y el 39 por ciento de ellos tuvo lugar durante el periodo de emisión en televisión. El valor en mercado de esta cifra es de 1.577 millones de euros.





Libros y videojuegos también se piratean

En música, durante 2016, se accedió a 1.661 millones de contenidos musicales, con un valor de 5.767. El número de consumidores que accedió pasó del 21 al 26 por ciento. El 48 por ciento de estos accesos correspondieron a contenidos con menos de un año de antigüedad comercial.

En libros, los accesos ilegales alcanzaron los 374 millones, con un valor de mercado de 3.103 millones de euros. Además, el número de consumidores que accedió a contenidos ilícitos pasó del 21 al 22 por ciento, y más del 40 por ciento de los accesos fueron a contenido publicado en el año previo.

En cuanto a los videojuegos, el acceso ilegítimo tuvo como resultado 223 millones de accesos, con un valor de 5.608 millones de euros, y el 45 por ciento de los títulos estaba en mercado desde hacía menos de un año.

Respecto al fútbol, durante 2016 se visualizaron de forma ilegal un total de 122 millones de partidos de fútbol en un 10 por ciento de los hogares de España, un punto menos que en 2015. El valor de mercado de dichas retransmisiones superó los 369 millones de euros.

En materia de lucro cesante sufrido por las industrias culturales y de contenidos, de los 1.783 millones, un total de 573 millones de euros correspondieron al sector de las películas; 414 millones a la música; 271 millones al fútbol; 247 millones a los videojuegos; 171 millones a las series; y 107 al sector del libro.