Los padres y el cuidado de sus bebés en el mundo digital

Kaspersky Lab, a través de su plataforma Familia Segura (www.familiasegura.es), ha puesto en marcha la campaña “Bienvenido a la vida, también la digital” con el objetivo de concienciar a los padres que acaban de tener a sus bebés, y a todos en general, sobre lo importante que es cuidar de su vida a todos los niveles, sin descuidar la online. Los padres se preocupan por la alimentación de sus bebés, les sujetan para que no se caigan con sus primeros pasos, tapan los enchufes de la casa y esconden productos químicos peligrosos, entre otras muchas cosas, pero ¿qué pasa con su identidad digital?

Los datos son sorprendentes ya que según un reciente estudio de Orange sobre Sharenting (Sharing+Parenting), al cumplir los 6 meses el 81% de los bebés tiene presencia en Internet. Y antes de los 2 años, el 5% tiene perfil propio en Facebook… Está claro que Internet y las RRSS plantean una serie de retos a los padres que no deben obviar, sobre todo en ciberseguridad, teniendo en cuenta cómo afecta a nuestros hijos la sobreexposición que viven algunos de ellos,

“Subir fotos y vídeos sobre sus avances y momentos tiernos y divertidos es toda una tentación, pero hay que ser precavido ya que esto puede generar muchos problemas si no se hace de forma correcta y segura”, señala Alfonso Ramírez, director general de Kaspersky Lab Iberia. “Algunas veces compartimos en las redes sociales, de manera inconsciente, fotografías con muchos datos sobre nuestra vida personal: lugares que se visitan, dónde están nuestros hijos, dónde trabajamos, etc. A menudo, no tenemos en cuenta la privacidad de las redes sociales, y es que cualquier información compartida en Internet deja de ser controlable y es posible que esa información sea copiada o utilizada en algún momento para cualquier finalidad”.

Además, el comportamiento de los padres en Internet podrá ser imitado por los menores en un futuro. Por ello, además de ser responsables de la utilización de sus datos personales y de poner unos límites, los progenitores tienen que educar y concienciar a sus hijos para que sepan limitar la difusión de su información personal desde pequeños y así evitar los peligros que existen la red Con toda la información publicada, los cibercriminales tienen una gran cantidad de datos de los que aprovecharse y ser más específicos en sus actividades delictivas.

Según Kaspersky Lab, lo mejor es utilizar el sentido común. “Si no te gustaría ver la foto de tu hijo o hija en periódicos o en televisión, lo mejor es que quede en familia. No obstante, si finalmente decides publicar alguna imagen, recomendamos a los usuarios revisar la política de privacidad de las redes sociales constantemente. Estas suelen cambiar, y es importante saber con quién estamos compartiendo esa información. En definitiva, lo mejor es mantener el perfil privado, e incluso elegir qué personas pueden acceder esas imágenes”, señala Ramírez.

Los bebés crecen y tendrán que convivir desde edades muy tempranas en Internet, en un mundo infinito lleno de posibilidades y también plagado de riesgos y amenazas. Así lo demuestra el estudio Growing Up Online – Connected Kids, elaborado por Kaspersky Lab, que destaca que las amenazas más comunes a las que se enfrentan los menores en nuestro país son la pornografía, virus informáticos, cuentas robadas, contenido falso y malicioso de algunos sitios web, y ciberacoso. De todas estas amenazas, el ciberacoso es la que más preocupa a los padres.

Ante este panorama, Kaspersky Lab puso en marcha en 2014, junto con la Fundación Alia2, el proyecto Familia Segura. Este programa nació el objetivo principal de concienciar y educar a padres y a niños sobre los riesgos que conlleva un uso irresponsable de Internet. De este modo, enseñamos a los adultos a ver la red desde el punto de vista de sus hijos, detectar los riesgos existentes y conocer los mecanismos de denuncia en caso de necesidad. La educación en materia de seguridad es muy importante a todos los niveles de edad, tanto en los padres como en los hijos. Por ello, si ponemos ahora límites a la información que compartimos en las redes sociales, nuestros hijos también lo harán en el futuro evitando innumerables riesgos.

Según Hortensia Soler, psicóloga infantil, psicopedagoga, coach educativa y coordinadora del Skills 21 “Competencias para la educación”: “Para hacer un uso adecuado de la imagen de nuestros hijos en las redes sociales, y más concretamente cuando hablamos de bebés, por mucha ilusión que nos haga compartir estas imágenes con las personas que queremos, es necesario que tengamos en cuenta la LOPD. La imagen de una persona física se considera dato personal, y por lo tanto debe cumplir el artículo 18.1 de la Constitución Española: se debe garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Si bien es cierto que en el caso de los menores de 0 a 2 años los derechos son de sus progenitores, eso no significa que no existan consecuencias. Es comprensible que estos actos están llenos de ilusión y de amor, pero al margen de la ley, en términos psicopedagógicos, estamos obviando el poder de decisión de los niños sobre su imagen pública”.

Además, añade “estamos “obligándoles” sin preguntarles a aparecer en nuestros perfiles por lo que es fundamental configurar las opciones de privacidad. Para un adecuado desarrollo psicopedagógico y una evolución correcta de la personalidad de los menores, ellos mismo deben ir decidiendo -en la medida de lo posible- sus gustos y preferencias, cómo y en qué entornos quieren desenvolverse. En el caso de las redes no debemos olvidar que también tienen derecho a decidir si quieren estar presentes o no, así como modelar su imagen pública y que no sea algo impuesto por sus padres”.

“Desde Kaspersky Lab invitamos a padres, profesores y a la industria de la TI a trabajar juntos para crear un entorno más seguro para los niños, para que puedan aprender y prosperar online, en lugar de tener miedo o preocupaciones al conectarse a Internet”, señala Alfonso Ramírez, director general de Kaspersky Lab Iberia.

Kaspersky Lab ofrece una serie de consejos a tener en cuenta para proteger la vida digital de los más pequeños:

- Evitar subir muchas fotos de los peques sobre sus primeros, pasos, sonrisas… a las redes sociales

- ¡Tener cuidado con las condiciones de privacidad de las apps para que terceros no puedan acceder a lo que publiques!

- Pensar siempre en su futuro... ¡Igual cuando crezcan no quieren que sus amigos vean todas sus fotos de bebés!

- Según vayan creciendo, hablar con ellos para que sepan lo importante de tener una "buena salud y conducta" en Internet

- Establecer reglas claras sobre lo que se puede y no puede hacer y explicarles el motivo. Debes revisarlas a medida que el niño crezca.

- Proteger el equipo usando software de seguridad y no olvidar proteger también el smartphone o tablet, por supuesto