Las nuevas tarjetas inteligentes del siglo XXI

Normalmente tenemos en nuestra cartera un sinfín de tarjetas, unas para obtener descuentos en los supermercados, otras para pagar la gasolina, otra para el parking, la de restaurantes, la documentación obligatoria como el DNI, si a esto le sumas además varias tarjetas de crédito y de débito finalmente lo que parecía más cómodo para el usuario se convierte en un lastre, actualmente el consumidor busca la unificación de las tarjetas, y si puede tenerlas en el móvil, mucho mejor, pero ya existen productos de este tipo que consiguen tener en tu dispositivo móvil tanto la tarjeta de créditocomo la de débito.

¿Qué diferencia hay entre tarjeta de crédito y de débito?

Son varias las diferencias entre una tarjeta de débito y de crédito, dependiendo del uso será mejor utilizar una u otra, enumeramos las más importantes:

Forma de pago

En las tarjetas de débito los cargos se hacen directamente en cuenta normalmente el mismo día mientras que en las tarjetas de crédito el pago es aplazado y se produce un solo cargo en cuenta en un determinado periodo, generalmente mensual. Por un lado, en las de crédito podremos controlar mejor el gasto mensual por venir un solo cargo y por otra las de débito consiguen que seamos prudentes si vemos que nos estamos pasando de gasto al visualizar los cargos diariamente.

Precio

En la mayoría de ocasiones las tarjetas de débito son gratis, ya que carga directamente contra nuestro debe del banco, pero las tarjetas de crédito devengan unos intereses al producirse un adelanto de capital que lo podemos traducir como una especie de pequeño préstamo, por eso es conveniente valorar cuál es la mejor tarjeta de crédito, ya que podemos encontrar algunas totalmente gratuitas.

Saldo

Aunque se pueden establecer límites, en las tarjetas de débito el saldo máximo será el disponible de tu cuenta en ese momento, no obstante, con las tarjetas de crédito puedes establecer un límite mensual, independientemente del líquido que dispongas. Si no tienes saldo pero esperas un ingreso próximo y necesitas hacer una compra hoy, te interesará una tarjeta de crédito porque saldrá más barato que un préstamo tanto económicamente como en tiempo.

Compromiso

Ambas tarjetas se formalizan mediante contrato directo con nuestro banco, no obstante y como es lógico, con las tarjetas de crédito te comprometes a abonar el capital junto a los intereses si los hubiere, y si no lo haces comenzarán a generarse intereses de demora, cosa que no ocurre con las de débito.

Ya sabes las principales diferencias entre ambas tarjetas, ahora toca buscar una tarjeta de débito gratis y la tarjeta de crédito que te proporcione más beneficios, existe una nueva fórmula que son las tarjetas inteligentes, unifican las tarjetas de débito y crédito en una, de manera que puedes elegir cuál usar en cada momento, además actúa como tarjeta virtual en tu móvil facilitando tus compras, estamos seguros será la única tarjeta en un futuro, de la misma manera que las anteriores tarjetas sustituyeron en gran medida al pago en efectivo.