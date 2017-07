Seis novedades que WhatsApp estrenará durante este verano

WhatsApp ya tiene preparada su nueva actualización. La aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo llevaba un tiempo sin introducir nuevas utilidades y en los próximos días incorporará de golpe seis herramientas. Todas han sido ya probadas en sus versiones beta y los resultados han sido satisfactorios. El objetivo es ofrecer un servicio más amplio y convertirse en un complemento mucho más imprescindible, incluso añadir ingredientes de otras redes sociales.

Con más de 1.000 millones de usuarios repartidos por todo el planeta, y varias aplicaciones al acecho de su hegemonía, WhatsApp no puede permitirse ni un solo fallo: se ha convertido en un elemento básico del smartphone y ya no se entiende un terminal sin sus prestaciones. Sin embargo, la compañía llevaba un tiempo sin ofrecer nuevas posibilidades. La app se había quedado estancada en texto, voz, vídeo, llamadas y videollamadas, con alguna pequeña mejora en los grupos y de seguridad.

Ahora sus propietarios quieren ir más allá. La idea es integrar otros productos dentro de la aplicación, además de enriquecerla con la experiencia de las personas que la usan a diario. En este sentido, los desarrolladores de Facebook Inc -propietaria de WhatsApp- han escuchado al usuario fiel y una de sus principales novedades es la esperada capacidad de borrar a tiempo los mensajes no deseados. Estas son las demás:

Incorporación de YouTube

Google y Facebook no son socios precisamente. Es más, Alphabet Inc, matriz del buscador, ha efectuado varios intentos de asaltar a WhatsApp en el mercado de la mensajería instantánea. No obstante, la nueva versión incorpora la posibilidad de visualizar vídeos de YouTube sin salir de la aplicación. Algunos usuarios de iOS ya han disfrutado de su comodidad y el espacio que queda liberado en la memoria de sus teléfonos.

Ubicación en vivo

Tiene una finalidad más social. Se podrá compartir la ubicación personal (durante un minuto, dos, cinco o indefinidamente) con el resto de contactos. Perfecto para aquellos que odian el aburrimiento o la soledad, aunque también pueda ocasionar problemas de seguridad personal.

Transacciones monetarias

No es tan llamativa como la anterior, pero su utilidad revoluciona los servicios que hasta ahora WhatsApp ofrecía a sus usuarios. Se trata de incorporar un servicio UPI (Unified Payment Interface) para transferir dinero de forma online. De momento, esta característica solo se va a implementar en India, donde la compañía está en negociaciones con el Gobierno.

Anular mensajes

Es una de las mejoras más esperadas entre los millones de usuarios de WhatsApp en todo el mundo. Los ingenieros de la aplicación la probaron por primera vez en diciembre de 2016, pero será en el verano de 2017 cuando finalmente verá la luz.

Los más impulsivos están de enhorabuena, debido a que tendrán tiempo extra antes de que el mensaje sea leído por su destinatario.

Editar los mensajes enviados

Es similar a la característica anterior. Sin embargo, en lugar de borrar el texto enviado, el usuario podrá corregir lo que ya había escrito. Vale para arreglar las faltas de ortografía y no quedar en evidencia ante alguien respetable.

Cambio de número

WhatsApp ya notificaba a los grupos el cambio de número de teléfono. Ahora, la nueva función permitirá comunicárselo a todos los contactos y el nuevo número de teléfono a actualizar.