¿Cuál es el mejor robot aspirador actualmente?

CONTENIDO PATROCINADO A principios de este milenio podíamos ver los primeros robots aspiradores. A día de hoy, gracias al constante avance tecnológico, están mucho más preparados y cualquier persona puede hacerse con uno. La pregunta es: ¿Cuál comprar? Los mejores robots y más destacados del mercado en la actualidad son: Xiaomi Vacuum 2

Roomba 980

Conga 3090 Hemos realizado un pequeño estudio sobre ellos para saber cuál es el mejor robot aspirador de los tres. ¿Quieres conocer la respuesta? Sigue leyendo. Similitudes Estos tres robots de alta gama tienen algunas similitudes: La posibilidad de hacer un mapeado de las habitaciones les otorga información para saber qué han limpiado y qué no.

Puedes controlarlos a través de su propia aplicación para teléfonos móviles .

Potencia de succión increíble.

La batería de litio hace que posean buena autonomía, sin perder rendimiento.

Son capaces de limpiar alfombras y obtener fantásticos resultados. Sistema de navegación En este apartado intentamos destacar los aspectos personales de cada robot aspirador para conocer sus ventajas principales: Xiaomi Vacuum 2 : Posee un sistema de mapeado láser, además de múltiples sensores y 3 procesadores, que permiten al robot realizar una navegación ordenada y metódica, sin dejarse ningún lugar de la casa por recorrer. Y si no termina, recuerda dónde terminó de limpiar la última vez para reanudar el trabajo desde ese punto.

Roomba 980 : Su sistema de navegación consiste en una cámara ubicada en la parte superior, que unida a sus múltiples sensores, le permite disfrutar de la tecnología vSlam, similar a la de los automóviles autónomos. El robot va construyendo un mapa de su entorno y calcula la mejor ruta, en función de los obstáculos que hay, y recuerda dónde ha terminado la limpieza, para continuar desde ese punto.

Conga 3090: Al igual que la Xiaomi, posee un avanzado sistema de mapeado basado en láser, de manera que mapea el hogar milímetro a milímetro. Además, gracias a su tecnología Unlimited Cleaning, es capaz de regresar automáticamente a la base de carga y continuar desde donde había terminado.

Potencia de succión Xiaomi Vacuum 2: Alcanza una potencia de 2.000 Pascales.

Roomba 980: Al ser el modelo más antiguo de los 3, y aun siendo una elevada potencia, únicamente alcanza los 1.670 Pascales.

Conga 3090: Alcanza la misma potencia que el Xiaomi Vacuum 2. La ventaja es que tenemos tres niveles regulables dependiendo del tipo de potencia que queremos tener.

Capacidad del depósito En este caso, los mejores son el Conga 3090 y Roomba 980 con sus 600 ml de capacidad. Por otro lado, el Xiaomi Vacuum 2 únicamente es capaz de albergar 480.

Batería Como son capaces de recargarse automáticamente y continuar por donde lo habían dejado, no es un factor que afecte demasiado. Aun así, el Xiaomi Vacuum 2 es el que más aguanta, con sus 150 minutos.

Nivel de ruido El mejor en este apartado es el Conga 3090, que ofrece un nivel de ruido constante por debajo de 64 decibelios. El Roomba 980 alcanza 70 y el Xiaomi Vacuum 2, entre 54 y 67.

Filtrado de alta eficiencia Aunque los 3 robots son capaces de ofrecer un ambiente más puro, únicamente el Conga 3090 dispone de un sistema de filtrado HEPA, capaz de atrapar el 99,7 % de partículas y ácaros. Seguido muy de cerca por el Roomba 980 (99 %) y el Xiaomi Vacuum 2 (95 %).

¿Cuál es el mejor de los 3? Todos son unos robots aspiradores increíbles y, sin importar por cuál te decidas, te estarás llevando una joya a casa. Pero, si tenemos que seleccionar un vencedor, sería el Conga 3090. El más moderno y completo de todos.