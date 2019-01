El modo intérprete del asistente de Google podrá traducir conversaciones en tiempo real

Google ha anunciado durante el CES 2019 en Las Vegas (Estados Unidos) que su asistente de voz Google Assistant podrá traducir una conversación en tiempo real a idiomas distintos mediante su nuevo modo intérprete.

El asistente de Google usará un nuevo modo, llamado modo intérprete, que se activará a través de los comandos de voz 'Hey, Google, help me speak French o 'Hey, Google, be my French interpreter' ('Hey, Google, ayúdame a hablar francés' o 'Hey, Google, sé mi intérprete de francés', en inglés), como ha explicado la compañía a través de un comunicado publicado en su blog.

De esta manera el asistente comenzará a traducir todo lo que vaya entendiendo a través del micrófono del dispositivo y la traducción se ofrecerá a base de voz o escrita si se trata de un dispositivo con pantalla inteligente.

Este modo será compatible con un total de 27 idiomas en su primera actualización, entre los que se incluye el español. Sin embargo, para poder llevar a cabo una traducción correcta el usuario tendrá que ralentizar el ritmo de sus palabras, como ha informado el portal The Verge.

En cuanto a su disponibilidad, el nuevo modo intérprete llegará a dispositivos pertenecientes a la gama de altavoces inteligentes Google Home y a otros de marcas como Lenovo, LG o JBL durante los próximos meses.

Google ha compartido también los datos de extensión de su asistente digital Google Assistant, que según la compañía de Mountain View ya se encuentra instalado en más de mil millones de dispositivos, incluidos los teléfonos con sistema operativo Android.