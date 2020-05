¿En qué debo basarme para elegir un software de control de asistencia?

Contenido patrocinado

Cuando aparece el tema de control de presencia o de horarios es común asociar esto con grandes entidades. Pero lo cierto es que tiene ventajas para cualquier tipo de empresa. Nos permite registrar la cantidad exacta de horas trabajadas, registra ausencias y vacaciones, logra incrementar la productividad, y mejora el ambiente en el trabajo. Hay muchos programas que nos permiten tener ese control, pero es importante pensarse dos veces si vamos a elegir la opción correcta. El software que te permite fichar desde el ordenador, tablet o móvil es el más cómodo para el empleado y para el departamento de RR. HH., aunque conviene asegurarse de que cumple con las necesidades de la entidad. Para ayudar a que la empresa tome la decisión, hemos preparado un pequeño listado de criterios que tendrás que estudiar: ¿Cómo elegir un programa para fichar? Criterios a estudiar Funciones Sería interesante que este sistema pudiera cubrir diferentes necesidades. Por ejemplo, en el caso de que elijamos el sistema de TICTAC podremos tener un control de los empleados en horario convencional de entrada/salida, así como en salidas anticipadas y comisiones de servicio. También registra la geolocalización de la entrada y salida de la jornada para llevar un control más específico. Tendremos que asegurarnos de que el software no es muy limitado, o podemos arrepentirnos de la compra. Adaptación Otro criterio importante es tener claro el dispositivo desde el que se puede fichar. Los sistemas de fichar de manera manual están ya obsoletos, siendo los que permiten fichar desde nuestros dispositivos los que están siendo una auténtica tendencia. TICTAC SOFTWARE nos permite controlar el sistema desde una tablet o PC que cuente con el sistema operativo Windows. También es compatible con una aplicación que podemos instalar tanto en un S.O. para teléfono móvil Android, como para dispositivos iOS. Otra de las opciones es conectarnos al sistema mediante un dispositivo que tenga conexión activa a la red, a través de la web o mediante el sistema de aplicaciones que ya hemos descrito. Posibilidades de registro Pregúntate de qué manera podrán fichar los trabajadores con el nuevo sistema. Lo interesante sería apostar por un sistema sencillo e intuitivo. TICTAC SOFTWARE nos permite hacer el registro de la jornada a través de los siguientes medios: Tecnología NFC: con sistema de emulación de teclado.

Lector de código de barras o código de barras con cámara.

Código 1kB con lector bidireccional.

Manualmente. Personalización Además de lo anterior, la imagen de marca nunca se debe olvidar, por lo que no estaría de más que ese software te permitiese elegir algunas configuraciones para adaptarlo a la imagen de marca de la entidad. Nuevamente, TICTAC SOFTWARE se posiciona por encima de otros software al permitirnos personalizar la imagen de fondo, color de fondo, agregar el logotipo de la entidad, incluso hasta mostrar un texto personalizado que se ajuste a los criterios de la empresa. Elegir correctamente el software de la empresa es más importante de lo que te piensas: ten en cuenta estos criterios y no te equivocarás.