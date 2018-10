Selena Gomez, ingresada en un centro psiquiátrico tras sufrir una crisis emocional

Selena Gomez no está atravesando su mejor momento. La cantante ha sido ingresada en un hospital psiquiátrico de la costa este de Estados Unidos después de sufrir una "crisis emocional" la semana pasada.

El portal de noticias TMZ señala que Gomez fue ingresada por primera vez la última semana de septiembre. La familia de la artista y los médicos decidieron su ingreso al ver el estado depresivo en el que se encontraba y alarmados por el bajo nivel de glóbulos blancos que tenía en sangre.

Tras un primer ingreso, Selena recibió el alta médica pero tuvo que volver a los pocos días al hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles. En esta segunda estancia, los médicos aconsejaron a la cantante permanecer unos días más bajo vigilancia médica, algo que llevó a Gomez a sufrir una crisis nerviosa tras intentar arrancarse las vías intravenosas que tenía en su brazo.





SELENA GOMEZ: "HE TENIDO MUCHOS PROBLEMAS CON LA DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD"

Esta espiral negativa lleva años sacudiendo la vida de una de las artistas más aclamadas en el mundo. Fue a comienzos de este 2018 cuando la exchica Disney se trasladó a Nueva York para realizar una terapia de dos semanas contra la depresión y ansiedad; a los pocos meses, la cantante concedió una sincera entrevista a Harper's Bazaar donde hablaba abiertamente de lo que sufría: "He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad, y he hablado mucho de ello, pero no es algo que sienta que vaya a superar".

Además, Selena Gomez no se mostraba confiada en poder superar esta enfermedad: "Creo que es una batalla a la que me voy a tener que enfrentar el resto de mi vida, y eso me parece bien porque sé que me estoy escogiendo a mí misma por encima de todo lo demás".

A estos problemas se suma el lupus con el que también combate. Esta dolencia le obligó a someterse a una operación de trasplante de riñón justo hace un año. Una operación que le llevó a mostrar la crudeza de su enfermedad en sus redes sociales y que estuvo a punto de costarle la vida. "Tuvieron que llevársela al quirófano para operarla de urgencia. Tenían que sacar una vena de su pierna para construirle una nueva arteria que hiciera viable mi riñón", explicó su amiga Francia Raisa -donante del riñón- a W Magazine.

Una Selena Gomez luchadora que en el plano profesional triunfa y prepara el estreno de su primer proyecto con Woody Allen. Aún así, la boda sorpresa de Justin Bieber y Hailey Baldwin le han colocado recientemente en el disparadero, pues su relación de idas y venidas con el intérprete de Love Yourself ha sido la protagonista de la prensa norteamericana durante años.