Rozalén reinventan 'A quién le importa', en su versión más feminista

Estamos viviendo un momento histórico en el que la mujer ha dado un golpe sobre la mesa para luchar tanto por sus derechos como por la igualad. Al movimiento que empezó en Hollywood cada vez se han sumado más rostros conocidos, igual que marcas, las últimas Elena Furiase y Rozalén de la mano de Font Vella.

La marca de agua mineral natural Font Vella ha presentado la 4ª Edición de Eres Impulso, su plataforma de apoyo al emprendimiento social femenino. Con ella, la compañía vuelve a hacer hincapié en su posicionamiento histórico al lado de la mujer e invita a todas aquellas emprendedoras a presentar sus proyectos con impacto social. Además, la presentación se ha celebrado en el marco del lanzamiento de su nueva campaña 'Yo Soy Así', contando con la presencia de ambas artistas.

Desde los años 70, Font Vella ha centrado su actividad y comunicación siempre al lado de la mujer, con iniciativas y proyectos de apoyo. Buen ejemplo de ello es Eres Impulso, plataforma que nació en 2015 y que, año tras año, no ha parado de crecer en volumen y relevancia. Desde su creación, son más de 2.400 mujeres las que se han registrado en la plataforma y, en sus tres primeras ediciones, cerca de 500 los proyectos presentados. Durante la presentación, las ganadoras de otras ediciones han contado sus propias experiencias para animar a otras mujeres a participar e impulsar sus ideas. La plataforma cuenta con la ayuda y el asesoramiento de cinco miembros del jurado pertenecientes a distintas entidades destacadas den el ámbito del emprendimiento social: el Instituto para la Innovacioìn Social de ESADE, ShipBalance, Ship2B, Ashoka Cataluña y BCorp España.

CAMPAÑA CONTRA EL QUÉ DIRÁN

La nueva campaña de Font Vella bajo el nombre #YoSoyAsí sirve para dar un paso más allá en su apoyo a todas las mujeres con un mensaje claro y principal, ser ellas mismas. "Con #YoSoyAsí damos un paso más allá para dar más voz a las mujeres en toda su diversidad y reforzar un posicionamiento que forma parte del AND de la marca", reconoció Claudia Billstein, directora de Marketing de Font Vella.

Para poner banda sonora a la campaña la marca ha contado con la mítica canción de Alaska y Dinamara, A quién le importa, versionada en esta canción por la cantante Rozalén, siendo la encargada de protagonizar el spot al lado de la actriz Elena Furiase.

"Es la primera vez que hago algo así. Estoy muy contenta y me gusta haber participado aquí porque me encanta el anuncio a nivel artístico, me encanta haber podido grabar esta pedazo de canción y me gusta mucho el mensaje. Me gusta que salga en un anuncio, acepté y estoy encantada" ha confesado Rozalén sobre su participación en el spot, del que supone que la han elegido a ella porque: "Supongo que porque mis canciones van acorde. es verdad que yo canto mucho por y para la mujer, y aquí le están dando mucha visibilidad a las mujeres. Entonces tenía el sentido".

En cuanto al movimiento feminista la cantante ha confesado: "En algunas cosas vamos a avanzando. Sí que me gusta que se hable del feminismo como se habla ahora. No me molesta que se diga que es una moda, porque ojalá hubiera modas tan buenas. Pero luego siguen asesinando a las mujeres en sus casas sin parar, no hay leyes que nos protejan como deberían. El tema de La Manada me da bastante tristeza y que no lo puedo entender. Hay cosas que digo no sé si estamos yendo hacia atrás, pero sí que ver las plazas como estaban el 8 de marzo me ilusiona y creo que es esperanzador. Tendremos que seguir repitiendo las cosas y luchando lo que haga falta", sentencia Rozalén.

Elena Furiase por su parte ha querido remarcar la importancia de "dejar de lado los prejuicios", entusiasmada por formar parte de esta campaña que coincide con su embarazo y es que la actriz está esperando su primer hijo, y aunque espera que sea un niño todavía no lo puede confirmar.