Katy Perry celebra su 34 cumpleaños

Una de las artistas más extrovertidas en los escenarios está de celebración. Katy Perry celebra este 25 de octubre su 34 cumpleaños. En sus comienzos, allá por el año 2008, se podía ver a una californiana un poco más tímida que tenía aspiraciones de comerse el mundo. A día de hoy en día se puede decir que Katy Perry lo ha logrado, ya que se ha colado en la lista de las cantantes más demandadas a nivel mundial.

Parte de su éxito está en sus rítmicas canciones, pero también en sus looks, ya que no se puede negar que Katy es una mujer que sorprende con su vestuario y sus atrevidos cambios de estilo.

A lo largo de su carrera musical, la hemos visto morena, rubia, con el pelo corto, de color verde... y también morado. Una larga lista de estilos que le quedan de maravilla, y que han hecho de la artista un icono del estilismo.

En cuanto a su música, también ha tocado la cima, aunque con su último disco Witness (2017) no tuvo el éxito que esperaba. Sin embargo, no fue un punto de inflexión que le hiciera venirse abajo sino que le sirvió para coger más fuerzas y ponerse a trabajar en su próximo álbum que aún no tiene fecha de estreno.

A nivel personal, la vida también le sonríe puesto que su relación con el actor Orlando Bloom parece ir viento en popa, a pesar de que tuvieron un descanso que duró cerca de ocho meses. Un día especial para Katy Perry que ha querido compartir con su seguidores en Instagram bromeando con Justin Bieber. Así vemos a la artista en una fotografía donde posa delante de un retrato del cantante mientras escríbe "ídolo adolescente/ídolo americano". ¿Quién es quién en esta foto?