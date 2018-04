‘Cómeme el donut’ se ha coronado ya como la canción del verano

Lapili y Jirafa Rey sorprendieron al jurado de Factor X con su pegadizo tema 'Cómeme el donut' que arrasa en internet.

El 'Cómeme el Donut' es tan putamente friki, mamarracho y da tanta vergüenza ajena que lo va a petar muchísimo, porque tiene todos los requisitos que hacen falta para triunfar en España — Not Found (@_iMperfectB) 14 de abril de 2018

🇫🇷 Te quiero

🇮🇹 Te quiero

🇩🇪 Te quiero

🇷🇺 Te quiero

🇵🇹 Te quiero

🇪🇸 CÓMEME EL DONUT#FactorX1 — peripatètic (@T5Comento) 13 de abril de 2018

LETRA DE ‘CÓMEME EL DONUT’

"Jirafa rey... Lapili... Glitch Gyals.

Yo vengo con to', te meto un entrecó, yo no compro flow, lo wei tú sí.

Te traigo tol ki ka, la cara partí-AH

te la dejo en Glitch Gyals, a treienta y dos bih, ba...

Prepárate, prepárate, prepárate pal hit que viene ya.

Cómeme el donut, cómeme el donut,

cómeme el donut, cómeme el donut.

Cómeme el donut, te hago dos por uno,

cómeme el donut, el ojo de orum.

No existe vara con la que tú nos midas,

me convierte en oro porque Reina Midas.

Somos comestibles, nos vestimos con comida,

yo me como tu materia prima.

Voy con mi prima pero no vamos al Primark

a ella le gusta hacer joyería más fina.

Cuando jinetea, ella es asesina

va devastando con un huracán Katrina.

Está que trina, devasta y gasolina,

Esto es pa' que queme to' la gasolina,

esto es lo más raro que has visto en tu vida.

Somos exóticos, por eso tú nos miras,

lo que tú me digas a mi me patina.

Lo que hago es difícil, como letra china.

Adivina, ¿quién es la más divina?

Esto es un nuevo reto... pa' tu retina.

A la que buscan la llaman 'buscona',

la que juega es una juguetona

a la que ladran la llaman ladrona

y la que bombea es una bombona.

No somos 'pussy', somos leonas.

Nos sobra el estilo y las neuronas.

Somos guerreras, amazonas.

Yo vengo con to', te meto un entrecó, yo no compro flow, lo wei tú sí.

te traigo tol ki ka, la cara partí-AH

te la dejo en Glitch Gyals, a treienta y dos bih, ba...

Prepárate, prepárate, prepárate pal hit que viene ya.

Cómeme el donut, cómeme el donut,

cómeme el donut, cómeme el donut.

Cómeme el donut, te hago dos por uno,

cómeme el donut, el ojo de orum."