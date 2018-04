Charlize Theron irreconocible tras engordar 22 kilos para su nueva película

Charlize Theron tuvo que engordar 22 kilos para interpretar a Marlo, una madre de tres hijos, en la película 'Tully'.



Lejos de ponerse prótesis para simular sobrepeso, como hizo Margot Robbie para 'Tonya', Charlize ha querido experimentar este aumento de peso de forma real: "Quería sentir lo mismo que sentía esta mujer, y creo que fue la mejor manera de acercarme a ella y poder entender su estado mental", explicó a Entertainment Tonight.











Theron contó algunos detalles de la dieta que siguió: "Me levantaba literalmente a las dos de la mañana y tenía un plato de fideos con salsa de queso al lado mío. Me levantaba sólo para comer... Simplemente me lo embutía, me lo empujaba por la garganta. Es difícil mantener ese peso".

Fue tal la transformación física de Theron que sus dos hijos, Jackson, 6, y August, 2, pensaron que estaba embarazada.



Al terminar el filme, la actriz tuvo que enfrentarse a la difícil tarea de perder el peso. Theron cuenta que le llevó un año y medio volver a su peso normal