Cepeda se plantea cerrar su Twitter

Luis Cepeda se está planteando tomar una decisión drástica. El gallego ha compartido un pensamiento en su perfil de Twitter donde no descarta cerrar su perfil por las críticas y el odio que recibe en cada uno de sus mensajes: "Creo que voy a dejar Twitter un tiempo... demasiado odio gratuito. No se puede decir nada para tu gente sin que la mitad de respuestas sea odio. Un día en OT escribí que lo que más miedo me daba era la gente mala, pero mala a niveles que ya no entiendo. Nos vemos en la gira".





Creo que voy a dejar twitter un tiempo... demasiado odio gratuito. No se puede decir nada para tu gente sin que la mitad de respuestas sea odio. Un día en OT escribí que lo que más miedo me daba era la gente mala, pero mala a niveles que ya no entiendo. Nos vemos en la gira 😘 — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 1 de octubre de 2018





Molesto con la última polémica que ha protagonizado, el extriunfito no entiende las críticas tan hirientes que algunos usuarios le dedican. Y es que una de sus últimas fotografías contenía la captura de pantalla de un pedido que había hecho de dos sándwich.





Así va España, intentas comer sano un día en plan vegano mainstream glover guay hipster y aún me duele el puñal. pic.twitter.com/UsS1qK4x2j — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 30 de septiembre de 2018





Tras leer una larga retahíla de mensajes, Cepeda decidió responder en su mismo perfil de Twitter: "Gente, sé hacerme un sándwich de verdad! No los compro a 17 euros! También uso retóricas y frases hechas para referirme a un colectivo que sí lo hace. Siento que mi humor a veces sea difícil de entender. Y sobre todo, pido perdón a todos los atunes y salmones del mundo por haber pensando que son legumbres".





Una explicación que no le ha valido pues Cepeda está pensando en seguir los pasos de otros personajes públicos como Javier Ambrossi y Dulceida y abandonar Twitter para siempre.