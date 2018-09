La boda de Belén Esteban; los invitados, la pedida, el vestido y el anillo

Belén Esteban se casa con Miguel. Lo que era un secreto a voces por fin es una noticia confirmada por la 'princesa del pueblo', que ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Lecturas en la que desvela todos los detalles de la pedida de mano y de un enlace que promete dar mucho pero que mucho que hablar...





¿CÓMO LE PIDIÓ LA MANO MIGUEL A BELÉN ESTEBAN?

La colaboradora de Sálvame había dejado claro en más de una ocasión sus ganas de casarse dejando la pelota en el tejado de Miguel, que era el menos reticente a la celebración, sin embargo Belén desvela que "después de Semana Santa nos fuimos unos días a Tenerife con unos amigos, y un día estábamos tomando algo y Miguel de repente soltó que había llegado el momento de que nos casáramos", explica todavía incrédula.

"Me lo tomé a broma pero al día siguiente me lo volvió a decir y entonces ya en la habitación le dije 'vamos a ver ¿me estás vacilando'. 'No Belén, me quiero casar', contestó. Me quedé blanca, no me lo esperaba y a finales de junio ya me dijo que teníamos que poner la fecha.

Belén confiesa que en ningún momento hizo falta que le diera el 'Sí', porque sabía que era rotundo.





¿EL ANILLO PA' CUANDO?

Pero Miguel no le entregó el anillo a Belén hasta unas semanas después, ahora presume orgullosa en la revista de su anillo de compromiso y confiesa: "No pensaba que lo iba a hacer. Yo se lo tiraba, pero de coña, con la canción de Jennifer Lopez" y desvela como se produjo el romántico momento: "Llegó Miguel a casa con una bolsa de plástico de un restaurante donde vamos mucho a comer, y veo que de ahí saca otra bolsa cuadrada y me puse nerviosita. Me senté y me dijo 'Ya sabes Belén que quiero compartir mi vida contigo, sé que tú la quieres compartir conmigo y es momento de que dé esto'. Me entraron unos calores y me da una cajita, la abrí y vi como un anillo doblado pero estaba tan nerviosa que dije '¡Ay que bonito!', pero lo saco y era de papel de aluminio y me quede cortada, entonces se mete la mano en el bolsillo y saca algo y lo mete en la caja. Era un anillo precioso", relata emocionada y confiesa: "Es un anillo de diamantes, me da vergüenza mirarlo".





DÓNDE Y CUÁNDO SERÁ LA BODA

Aunque todavía queda casi un año para el gran día, Belén ya lo tiene todo organizado y ha confirmado que se casará el próximo 22 de junio de 2019 en Alcalá de Henares en la finca La Vega del Henares, a la cual acudió con Miguel y Raúl Prieto y no les hizo falta ver nada más para decidir que se casarían ahí.

Aunque a Miguel le haría ilusión por la iglesia, lo cierto es que se casaran por lo civil pero descarta que sea Jorge Javier el encargado en unirles.





LOS INVITADOS A LA BODA DE BELÉN ESTEBAN

Una de las grandes incógnitas de la boda es la lista de invitados, que según Belén ya alcanza los 300 nombres. En cuanto a sus compañeros confirma que "todos, todos no, pero aún no hemos cerrado la lista" y anuncia que: "de los míos, a los que quiero muchísimo sí claro, Mila, Kiko Hernández, María Patiño, Gema López, Antonio Rossi, Chelo, Carlota, Jorge, Lydia, Paz Padilla... sé que se van a poner como locos cuando se enteren", aunque lo cierto es que algunos de ellos se han mostrado molestos por enterarse por televisión.

En cuanto a la presencia de alguien de Ambiciones es tajante: "No, no tengo relación con ellos", lo mismo ocurre con la de María Lapiedra: "invitaré a Gustavo González, si quiero venir bien. Quiero que en mi boda esté la gente con la que tengo un sentimiento, que sea una boda divertida", zanja.





EL VESTIDO DE LA NOVIA

El vestido será el mejor secreto guardado para la novia, que asegura que no lo desvelará por nada del mundo, pero ya adelanta que quiere algo muy sencillo y aunque suena el nombre como posible diseñadora de Ágatha Ruiz de la Prada, lo desmiente.