Aitana desvela uno de sus mayores miedos: los aviones

Desde que se dio a conocer en el programa que le cambió la vida siempre hemos visto a una Aitana natural y divertida. A día de hoy, a pesar de contar con más de 1,3 millones de seguidores y una prometedora carrera que ha arrancado con el absoluto éxito de su single Teléfono, la catalana sigue siendo esa joven que conocimos dentro de la academia de Operación Triunfo, con sus "chistes", su compañerismo y la sinceridad que le caracterizan.

Y en relación a esto último es por lo que la benjamina de la edición ha vuelto a ser noticia y es que no ha tenido ningún pudor en revelar a todos sus fans uno de sus mayores temores.

Y es que aunque veamos que Aitana se come el mundo viajando sin parar -como a Los Ángeles donde se traslado para producir su disco, a Ibiza donde disfrutó de unas vacaciones con amigos o con los muchos viajes que ha podido realizar junto a sus compañeros gracias a la Gira de OT como Tenerife, Las Palmas, Mallorca...- lo cierto es que sufre un gran miedo a los aviones.

Ella misma explicaba en sus redes sociales que, aunque de pequeña no tenía este miedo, lo cierto es que tal y como reconoce en su post "desde hace ya más de dos años no se que me pasa que me da miedo volar, y tiemblo bastante cuando hay turbulencias porque se que no pasa nada pero por el miedo mi cuerpo reacciona mal".

Tratando de plantarle cara día a día, Aitana ha logrado encontrar algunos trucos que le alivian el temor que tiene al subirse a un avión y por eso siempre se agarra de la mano de quien tiene a su alrededor (siempre que le conozca, claro).

A quien no le teme en absoluto a los aviones es su novio y compañero de edición, Luis Cepeda, que incluso se anima a hacer bromas en la cabina del piloto. Esperamos que con la fuerza y voluntad que le pone Aitana a todo lo que se propone y la ayuda de "su Luis" consiga vencer de una vez por todas este miedo que como ella reconoce: " se que se me pasará".