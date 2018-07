Aitana de OT saca su primer single y no gusta a sus fans: "Me ha decepcionado"

Me gusta el videoclip, me gusta la voz de Aitana, pero la letra.... La canción en sí, no me transmite nada, es bastante repetitiva y por eso no me gusta... El resto un 10! 😍👌

A mi no me gusta nada, muy decepcionada, después de la canción de Mireya esta me parece la peor y mira que me gusta esta chica... simplemente es una canción más, una canción comercial, no sé, a mi no me dice nada