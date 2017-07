¿Se nos irá de las manos la Inteligencia Artificial?

“La gente necesita ver los robots en las calles matando a gente para reaccionar”. Así de contundente estuvo el máximo dirigente de la compañía pionera en tecnología Tesla, Elon Musk, en un encuentro que reunía a todos los gobernadores de los Estados Unidos. El CEO de Tesla, paradójicamente primera impulsora del coche automático, puso el grito en el cielo para regular una tecnología que, según dijo, se perfila como un “riesgo fundamental para la existencia de la civilización humana”.

Con esta inesperada llamada a la espera y a la prevención era de esperar que el genio estadounidense se ganase más de un enemigo en la comunidad tecnológica, siempre con ansias de crecer. Por ejemplo el todopoderoso dueño de Facebook, Mark Zuckerberg. El jóven empresario ha respondido hogareño desde su barbacoa en un directo para Facebook, donde quiso sacar el tema de la regulación de la Inteligencia Artificial para la posición de Musk de “irresponsable”. La bola se hacía más grande en Twitter cuando Musk no dudo en definir la postura del dueño de Facebook como “limitada”.

I've talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited.