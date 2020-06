El fomento público de la innovación tecnológica, clave para la competitividad de la empresa privada española

La agencia de comunicación MARCO ha celebrado su cuarto webinar temático sobre COVID y tendencias en comunicación. En este caso el webinar Tecnología e IA adaptadas a la comunicación y experiencia de marca ha reunido a portavoces de SHARE NOW, Washrocks, Teamviewer, Kaiserwetter, SUSE, y el serial entrepreneur Jorge Mata. Durante la sesión se ha debatido sobre el impacto que la pandemia ha tenido en la relación del consumidor con los servicios vinculados con la tecnología. Entre ellos, los retos y cambios estructurales que suponen el teletrabajo, junto a la nueva movilidad post-pandemia. Entre las conclusiones alcanzadas, destaca el papel principal que se deberá atribuir todas las administraciones públicas para que las empresas privadas puedan seguir innovando en el sector tecnológico.

La COVID-19 y el cambio en la forma de relacionarse con el consumidor

La consecuencia directa de la llegada de una situación tan inédita para la sociedad actual como una pandemia ha supuesto un vuelco en todos los ámbitos, incluyendo el del consumo. De hecho, y según datos de un estudio multimercado de MARCO, el 37 % de los españoles espera otras acciones de una marca en tiempos de crisis. En este sentido Jorge Mata, serial entrepreneur, destacó que “va a haber un cambio en los patrones de uso de cualquier servicio muy relacionado con la edad. Esta crisis nos va a traer grandes oportunidades de desarrollo de negocio y en el ámbito de la comunicación y el marketing, se van a presenciar cambios en los hábitos del consumidor”.

En palabras de Hanno Schoklitsch, CEO & Founder at Kaiserwetter, el debate abierto es cómo vamos a utilizar los recursos digitales junto a la inversión pública para afrontar una situación inédita: “Los políticos deben apoyar una comunicación positiva alrededor de las posibilidades de la inteligencia artificial y sus diferentes usos que repercuten en la sociedad modo que la gente identifique nuevas tecnologías como una solución de futuro y no algo que da miedo”.

Al hilo de estos cambios de hábitos, el estudio de MARCO también revela que el 60 % de los españoles evitará el transporte público tras el confinamiento. Sin embargo, para David Bartolomé, Managing Director de SHARE NOW en España, “El transporte público es un bien a defender, la movilidad de las ciudades ha de basarse en transporte público, y servicios como el carsharing deben ser un complemento”. Bartolomé tampoco descarta que en el futuro veamos más cambios en este ámbito: “A medida que entran en juego tecnologías como el vehículo autónomo (gracias a la inteligencia artificial) pueden traer nuevos escenarios a la movilidad urbana”.

El teletrabajo, clave en la nueva normalidad

Sin duda uno de los cambios más evidentes que nos ha traído la COVID-19 ha sido la democratización del teletrabajo y, en muchos casos, su implantación a marchas forzadas. De hecho y según el estudio de MARCO, al 68 % de los españoles les gustaría trabajar en remoto más a menudo tras el confinamiento.

Alberto Fernández Channel Business Development Manager Iberia de TeamViewer insiste en que “lo importante es que exista un cambio de hábitos en la manera de trabajar. Debemos hacer un papel de educar al consumidor sobre la forma de teletrabajar, y que entiendan que trabajar desde casa no es trabajar 7 días a la semana”.

Por su parte, Sergio Ambrogio, CEO at Washrocks, remarcó que “el teletrabajo de ahora no es real. Es muy posible que en el futuro veamos una combinación de trabajo presencial con teletrabajo, porque es tecnológicamente posible y permite reducir costes, pero no dejaremos 100% de lado lo presencial. Hay mucha comunicación que se pierde cuando cada uno trabaja desde su casa”.

La importancia del análisis del dato

Otro de los temas claves sobre los que ha girado el encuentro ha sido el equilibrio entre privacidad y uso de nuestros datos personales para, por ejemplo, predecir brotes de la pandemia, con aplicaciones de rastreo. En este sentido, Gustavo Varela, Sales Engineer de SUSE afirma que “cada vez tenemos más tecnología y estamos más conectados que nunca, pero esto implica que debemos tener cuidado de nuestra intimidad. Cuidar de nuestra libertad para que no haya abuso de la tecnología. También es necesario darle contexto a los datos, no analizarlos de forma independiente.”

A este respecto, Jorge Mata también ha señalado que los países que no inviertan en IA pueden convertirse en una suerte de granja aislada “esto ya ocurrió con la llegada de Internet, cuando los países que invirtieron avanzaron muy rápido y los que no se quedaron atrás. Hoy puede ocurrir lo mismo pero multiplicado por 10”.

Como conclusiones finales, todos los participantes del debate sobre Tecnología e IA han coincidido en que la comunicación es clave para no perder confianza del consumidor, pero siempre muy adaptada a target. Asimismo, han remarcado la importancia de la educación en estos nuevos hábitos de consumo. En cuanto a la movilidad, el transporte público sigue siendo un eje fundamental que vertebra la movilidad urbana, apoyado por otras alternativas como el carsharing para no volver a recurrir al uso del vehículo privado. Los cambios que ha traído el teletrabajo pueden ser muy positivos, siempre que vengan acompañados de cambios de hábitos y costumbres que permitan conciliar aun estando en casa. Y, por último, es esencial la implicación de las instituciones públicas para poner en valor el papel de la tecnología para la sociedad y para fomentar la innovación tecnológica entre las instituciones privadas.