De héroe a villano: la historia del hacker que salvó al mundo del ‘WannaCry’

En mayo de 2017 WannaCry dejaba asombrado al mundo entero sobre el poder que podía tener un virus informático, se trataba del ciberataque más potente de la historia. Expertos de seguridad de las grandes empresas tecnológicas se tiraban de los pelos para conseguir eliminarlo; sin embargo, fue un chico de 22 años desde su habitación quien salvó al mundo de la amenaza. Ahora, el joven se encuentra en libertad condicional, acusado por el FBI de ser el responsable de un troyano que robaba cuentas bancarias y credenciales para realizar fraudes.

Marcus Hutchins se convirtió en un héroe mundial. Titulares de todos los periódicos llevaban su nombre y explicaban que a los 11 años ya burlaba el control parental que sus padres habían instalado en el ordenador de casa. Apasionado del surf y fan de la música de Taylor Swift, se relajaba bebiendo chupitos de vodka. Se sabía absolutamente todo de él y de cómo se había forjado un perfil de ‘niño brillante’ desde su guarida de Devon (sur de Inglaterra), donde comía pizzas mientras navegaba por las profundidades de la web.

Su habilidad por escribir código y esquivar medidas de seguridad cibernética también ha sido la causante de su declive. Según el FBI, Hutchins es el creador y principal distribuidor de Kronos. El virus era utilizado por varias organizaciones criminales para robar cuentas de bancos, códigos PIN y credenciales con los que llevaban a cabo estafas económicas. El hacker vendía cada unidad del troyano por 3.000 dólares en la ‘deep web’.

La fama obtenida al acabar con WannaCry puso el ojo mediático sobre Hutchins -conocido en la red por su seudónimo MalwareTech- y las investigaciones han terminado relacionando su conexión con Kronos y que cayera en la trampa para evitar la polémica extradición a Estados Unidos (EEUU).

The Sunday Timesha publicado esta semana que los servicios de inteligencia estadounidenses utilizaron la popularidad de Hutchins para hacerlo viajar al país sin que el hacker sospechase nada. El joven fue arrestado en Las Vegas (Nevada) después de participar en las conferencias Defcon y Black Hat, dos de los eventos de ciberseguridad más importantes del planeta. Allí explicó su experiencia desactivando WannaCry y otras labores que efectúa en la compañía californiana Kryptos Logic, que lo fichó a los 21 años, a distancia y sin experiencia previa.

Según este diario, el Gobierno británico conocía la operación y había colaborado con EEUU, debido a que, en anteriores casos, varios individuos acusados por delitos telemáticos habían logrado evitar la extradición desde Reino Unido. Hutchins, no contaba con antecedentes penales.

Desde el pasado 3 de agosto -día en el que fue detenido-, Marcus Hutchins se encuentra en libertad condicional en EEUU a la espera de que se le juzgue en octubre acusado de seis cargos. Hasta entonces se le permite navegar por internet y ha utilizado sus redes sociales para declararse inocente.

There's a lot of people I'd like to thank for amazing support over the past 11 days, which I will do when i get a chance to publish my blog.