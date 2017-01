Los grupos de Whatsapp recibirán información sobre tu localización a tiempo real

La última actualización de WhatsApp (versión 2.16.399 o superior) le permitirá a la aplicación usar tu GPS para decirle a los integrantes de los grupos en los que estás cuál es tu ubicación.

La aplicación, propiedad de Facebook, integrará una nueva opción dentro de los chat grupales con la que los integrantes compartirán ubicación con el resto de usuarios.

Podremos configurarlo para que nos indique la posición durante varios períodos de tiempo:

Esta posición no será estática como lo es ahora, con el envío puntual del pequeño mapa, sino que será a tiempo real, por lo que si nos movemos el resto de integrantes podrá ver dónde hemos ido.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR