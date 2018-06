7 grandes retos para los departamentos de RRHH en la era de la digitalización

La revolución digital está haciendo que industriasenteras tengan que reinventarse. Los nuevos players del mercado han llevado alas organizaciones a nuevas formas de entender el negocio y los RRHH.Actualmente, en las grandes corporaciones, el planteamiento es asumir el riesgoy transformarse. En este contexto, MBIT School, único centro de formaciónespañol dedicado exclusivamente a Business Intelligence, Big Data eInteligencia Artificial, ha celebrado la jornada: Los retos de lafunción de RRHH tras la Revolución Digital.

La revolución digital está haciendo que industrias enteras tengan que reinventarse. Los nuevos players del mercado han llevado a las organizaciones a nuevas formas de entender el negocio y los RRHH. Actualmente, en las grandes corporaciones, el planteamiento es asumir el riesgo y transformarse. En este contexto, MBIT School, único centro de formación español dedicado exclusivamente a Business Intelligence, Big Data e Inteligencia Artificial, ha celebrado la jornada: Los retos de la función de RRHH tras la Revolución Digital.

Durante la jornada, Carlos Pelegrín, director general de MBIT School y ex Chief People Officer de Iberia, ha destacado los siete retos que las empresas tienen que afrontar para tener éxito en este contexto de mercado y evolucionar hacia una nueva gestión de las personas:

1. Asumir la conciencia de bajo coste: una vez pasada la crisis económica, observamos como la mayoría de las industrias se han transformado y es necesario ajustar los costes de las compañías para trasladar mayor valor al cliente. "Se ha producido un cambio de paradigma y, o estás en el lujo, o estás en el bajo coste. Esto nos gusta como clientes: viajamos más barato, compramos moda asequible...", ha comentado Carlos Pelegrín durante la celebración de la jornada .

2. Transformación o reinvención del negocio: para el experto, la clave está en invertir más en la gente, en los empleados y los clientes y en adaptarse de manera continua, siguiendo el modelo de Ge capital o IBM, dos empresas que llevan 100 años en el top of mind. Existen dos variables críticas: el modelo de negocio y la capacidad de implantación; y el modelo de negocio diferencia hoy en día a las compañías radicalmente, como hemos visto en el caso de INDITEX. Por el contrario, por muy buena que sea la implantación, si no hay modelo de negocio adaptado a lo que el cliente demanda, no funciona.

3. La experiencia del empleado: con la llegada de los millennials esta realidad se hace más necesaria que nunca y las empresas tienen que saber ofrecer al empleado una experiencia única y que traspase los ámbitos laborales para conseguir empleados contentos y comprometidos.

4. Atraer talento: Como ya está sucediendo en las empresas GAFA, las personas que forman parte de la empresa atraen a los buenos profesionales. En la actualidad, con el acceso a las redes sociales y la cantidad de información existente, los candidatos pueden hacer su scoring entre los empleadores, por lo que "hay que contar una historia atractiva para que los mejores quieran estar en tu empresa", ha dicho el director general de MBIT School. Los millennial buscan, además de desarrollo profesional, buen ambiente y enfrentarse a retos.

5. Organizaciones ágiles: las organizaciones tradicionales son piramidales, pero la tónica hoy en día es hacer una transición de este modelo hacia lo contrario, es decir, hacia una organización en la que prime el cliente, con menos niveles y que trabaja con metodologías agiles.

6. Gestión del desempeño y el talento: Las compañías tienen que mantenerse en un ambiente creativo, potenciar el desarrollo de los mejores empleados y reducir la burocracia. Empresas como Netflix despuntan por atraer a los mejores, pagar mejor que el mercado, manteniendo un nivel de exigencia muy alto en cuanto a resultados. La tendencia actual es a la evaluación multifuente y más frecuentes que las tradicionales evaluaciones del desempeño.