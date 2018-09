El 70% de los españoles se considera adicto a las series

Con motivo del estreno de su última producción original, Patrick Melrose, Sky, la plataforma de televisión de pago líder en Europa, ha realizado un estudio a nivel nacional para conocer cómo consumen contenidos los españoles y si son tan adictos como el propio protagonista de la serie. Benedict Cumberbatch interpreta en esta brillante miniserie nominada a 5 premios Emmy a un aristócrata que, intentando acallar las voces de su traumático pasado, ha desarrollado múltiples adicciones.



Sky ha presentado hoy el estudio en la Fundación Patrick Melrose, un espacio que ha creado en Madrid para que todos los adictos (a las series) puedan dar rienda suelta a sus vicios, disfrutando de numerosas actividades centradas en la propia serie.



Y es que, según certifica el sondeo, los españoles también están completamente enganchados. 7 de cada 10 se consideran adictos a ver este tipo de contenidos televisivos, lo que se traduce en que un 41% dedica al menos una hora y media diaria a ver series y casi un 30% más de 2 horas al día. Por si esto fuera poco, al 72% le gustaría dedicar más tiempo a ver series del que dedica actualmente.



"En contra de lo que habitualmente sucede con las patologías de adicción, es muy curioso que pese a que más del 70% de los españoles se reconoce enganchado, a la mayoría le gustaría consumir más. Sin duda, el consumo televisivo de contenidos seriados es una tendencia en la actualidad y gracias a la creciente oferta de plataformas de entretenimiento como Sky, los usuarios tienen la posibilidad de elegir su tipo de consumo, optando entre programación en directo o bajo demanda", declara el prestigioso psicólogo y guionista cinematográfico, David Pulido, que ha participado en el evento.



Buscando la mejor manera de calmar la adicción, los maratones parecen ser la fórmula ideal: el 54% reconoce que ha visto una serie o temporada del tirón y para casi el 60% lo ideal es hacerlos de hasta 5 capítulos, aunque un 9% ha llegado a ver hasta 10 episodios seguidos. Y esto no parece que vaya a cambiar, puesto que para 8 de cada 10 personas, ver series es algo que les resulta cada vez más divertido.



Sobre la capacidad para seguir el argumento de varias producciones al mismo tiempo, el 22% reconoce ver hasta 3 series a la vez, mientras que el 25% suele seguir 2 simultáneamente. Sólo el 14% dice ver una única serie.



Y detrás de un consumo adictivo siempre está la ansiedad, algo que también sucede con las series. 7 de cada 10 españoles confiesa que no puede soportar el nerviosismo ocasionado por saber qué ocurre en el próximo capítulo, lo que les lleva a tener el impulso de seguir consumiendo. De hecho, tal es la adicción, que el 66% reconoce que no puede evitar seguir viendo series aunque sepa que pierde horas de sueño.



Tanto es así, que llega a interferir en las responsabilidades de los consumidores, reconociendo un 17% de los encuestados haber llegado tarde a trabajar o a estudiar por haberse quedado viendo una serie.



Lo mismo sucede cuando hay planes de por medio, ya que el 35% reconoce haber llegado a cancelar una actividad con familia o amigos por quedarse en casa viendo un contenido televisivo de esta categoría.



En cuanto a los géneros, la ciencia ficción (24%), la comedia (20%) y los crímenes (19%) son los preferidos por los españoles. Les sigue la fantasía, con un 11% y las series románticas, históricas y dramáticas, con un 7% cada una. Cabe también subrayar, que las series de zombis destacan como categoría independiente, siendo la preferida para un 4,44% de los encuestados.



Dado que a un 72% de los españoles le gustaría dedicar más tiempo a ver series de lo que dedica actualmente, la cura para esta adicción parece no poder ser otra que seguir consumiendo. En este caso, qué mejor opción como dosis que Patrick Melrose, que se estrenará un capítulo por semana solo en Sky, a partir de mañana 18 de septiembre. Porque dicen que un adicto, reconoce a otro adicto.



Esta nueva serie se suma a la lista de producciones originales de Sky, que incluye éxitos como Gomorra, que estrenará su cuarta temporada la próxima primavera. Le sigue Save Me, que también ha confirmado su segunda temporada para 2019, o The Last Panthers. Además, el 6 de noviembre Sky estrenará El descubrimiento de las brujas y El Milagro próximamente. El público también puede encontrar en Sky series completas como The Walking Dead, que será la única plataforma que ofrezca todos los episodios.