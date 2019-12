Por qué enseñar en una plataforma digital

Contenido patrocinado

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha permitido que hoy en día surjan plataformas educativas online avanzadas, que proporcionan muchas herramientas formativas a los profesores. Apoyándose en este tipo de plataformas, pueden ofrecer a sus alumnos muchas alternativas educativas que facilitan su aprendizaje. Por ejemplo, pueden subir ejercicios de matemáticas e inglés a la plataforma para que los alumnos puedan hacer ejercicios o prácticas de forma sencilla e interesante para ellos.

Existen en el mercado diversos tipos de plataformas donde los docentes pueden encontrar aquella que mejor se adapte a sus necesidades formativas.











Las plataformas educativas son un apoyo ideal para la enseñanza presencial

Qué es una plataforma digital

Las plataformas educativas son entornos digitales que ofrecen funcionalidades para facilitar la educación, optimizando el tiempo y aprovechando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Una plataforma educativa virtual engloba una serie de herramientas cuyo objetivo tiene fines docentes. Su principal función es la de impartir formación diversa a través de internet, utilizando un entorno sencillo, amigable e intuitivo, que no requiera conocimientos avanzados de informática o programación.

Ventajas de las plataformas digitales

Las principales ventajas que ofrecen este tipo de plataformas son las mencionadas a continuación.

Optimización del tiempo y los recursos

Utilizando una plataforma online para impartir un curso, apoyar clases, complementar información, realizar ejercicios, etc., permite optimizar el tiempo empleado tanto por alumnos como profesores. Las herramientas que proporciona la plataforma, además de su acceso (se encuentra en la nube, por lo que no hay limitación de acceso por ubicación u horario), permite disminuir los costes que genera la educación (fotocopias, reducir el número de horas de docencia presencial, etc.).

Incentivar la participación de los alumnos

Disponer de un entorno digital online bien estructurado y con una interfaz amigable, motiva a los alumnos a participar en los estudios, pudiendo realizar consultas online, tutorías mediante videoconferencias, participación en grupos de trabajo, fomenta la retroalimentación con los compañeros, etc.

Facilita la tarea del profesor y el estudio de los alumnos

Los profesores pueden estructurar el contenido de sus clases de forma personalizada, facilitando el acceso a los distintos contenidos y ejercicios, a la vez que pueden resaltar aquellos de más importancia (mucho más flexible que utilizar un libro impreso que dificulta la adaptación de contenidos). Además, el profesor podrá monitorizar el trabajo que realicen sus alumnos en la plataforma, ofreciéndole una idea más real de cómo avanza el proceso formativo.

Los alumnos, al disponer de la información bien estructurada y con fácil acceso, no emplearán tiempo en realizar búsquedas de contenido, ejercicios, etc.

Fomenta la participación y comunicación grupal

Uno de los aspectos que fomentan las plataformas educativas es el trabajo grupal y la comunicación entre alumnos (y con el profesor). Existen multitud de vías de comunicación, como videoconferencias para impartir clases online o tutorías personalizadas, foros de debate, chats en vivo, correo electrónico, comentarios bajo el contenido, etc.

Una plataforma digital es una herramienta ideal para el apoyo escolar, que ofrece muchas herramientas a los profesores para facilitar y fomentar el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de un gran apoyo para la enseñanza presencial que cada día es más utilizada por profesores y centros educativos.