Un 'descuido' de Apple revela dos características nuevas del iPhone 8

El lanzamiento del iPhone 8 es uno de los mayores acontecimientos tecnológicos del año. Son varios meses los que se lleva hablando sobre las cualidades que incorporará el buque insignia de Apple. Sin embargo, ahora ha sido la propia compañía la que ha desvelado -no se sabe si en un descuido- dos de sus mejores innovaciones para recuperar la hegemonía del mercado.

Quizá sea por los rumores que aseguraban un retraso en su lanzamiento debido a problemas con el software o quizá por despiste, pero Apple ha mostrado sus cartas ante los expertos de manera inesperada.

Normalmente, son los medios de comunicación y los periodistas especializados quienes indagan en las cadenas de ensamblaje en las que se fabrican los prototipos de los terminales. Pero esta vez ha sido Steve Troughton-Smith, un conocido desarrollador, el que ha encontrado todos los detalles en el código del sistema operativo del HomePod, el futuro altavoz inteligente de la marca de la manzana.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ