Cómo crear tu marca personal digital y no morir en el intento

Cada vez más personas se fijan en perfiles digitales que han triunfado en Internet y deciden probar para ver si pueden vivir de su propia marca personal. Esto se puede conseguir pero no es una tarea sencilla ni a corto plazo.



Muchas personas han aprovechado el tiempo en el que vivimos para generar su marca personal digital y, actualmente, pueden decir que viven de ello. Se han especializado en alguna temática y han sabido crear el contenido que quieren sus seguidores para llegar a lo más alto. Esto ha provocado que muchos quieran probar suerte, pero fracasan porque no saben cómo crear su marca personal en óptimas condiciones, y porque los resultados a corto plazo quizás, no les han resultado satisfactorios.

Si tú eres de esas personas que se están planteando una vida profesional de este tipo, tienes que saber como crear una marca personal digital de la mejor manera posible, por el contrario, no llegarás muy lejos ni emprendes el proceso sin saber.

Cómo crear una marca personal

Lo primero que tienes que hacer para crear tu marca personal digital es buscar el nicho de mercado al que te quieres dirigir y conocer qué te diferencia de la competencia. Posteriormente, debes escoger los canales adecuados para transmitir tus conocimientos: redes sociales, web o blog.

Una vez decidido este primer paso, te tienes que plantear una estrategia a seguir y unos objetivos anuales a cumplir. Si no estás dispuesto a estar un año intentando trabajar tu marca personal, mejor que no lo intentes. No te vas a convertir en una referencia de la noche a la mañana.

Por supuesto, esto no es un trabajo fácil. Tienes que invertir dinero en ti y en tu marca. Tienes que formarte para llegar a ser el mejor en tu sector mediante cursos, tutoriales o algún libro de marca personal. Si consigues entender todo este mundo, tendrás más de medio camino hecho para llegar al éxito. Y por supuesto, invierte en anuncios en las redes sociales para darte a conocer, y a través de ahí, empezar a enganchar a la gente con tu marca.

Otra parte muy importante, y que poca gente trabaja, son sus relaciones digitales. Hay que crearlas, hay que trabajarlas y hay que cuidarlas. Cada día tienes que dedicar un tiempo en los canales donde trabajes para mantener relaciones, además, este hecho es premiado por las redes sociales, por lo que más personas podrán verte y conocerte.

Crear valor de contenido es fundamental, al igual, que sea de una manera regular y constante, es la única forma y el único truco para llegar alto con tu marca personal. Para ello, analiza a tu competencia y encuentra ese nicho que aún no se ha tratado y conviértete en un especialista.

Consejos de trabajo

Si realizas todos estos pasos tendrás muchas opciones de llegar alto, pero para convertirte en un auténtico profesional de tu marca, debes saber también algunos detalles más.

No debes venirte abajo con los resultados de la competencia, y menos cuando estés empezando, porque seguro que perderás. Márcate metas individuales, hay cabida para todos en el mundo digital.

Utiliza material gráfico profesional, es decir, utiliza fotos profesionales tanto para tus perfiles como para tu contenido de trabajo, así como para tu página web. Da mucha más confianza y reputación para quién no te conoce y es un valor añadido importante.

Crear tu marca personal implica también crear tu logotipo, sino la gente no podrá identificarte, ni encontrarte. Y por supuesto, como profesional digital tienes que ser constante, no vale de nada hacer una publicación cada dos meses, el trabajo realizado lo habrás perdido. Al hacerlo de forma frecuente, tus seguidores sabrán que estás ahí. Por cierto y hablando de “followers”, debes dedicar siempre un tiempo diario a interaccionar con ellos para que se sientan valorados e importantes.

Con estos pasos, lo único que te hace falta es sentarte a pensar en qué nicho de mercado te quieres especializar. ¡Y a buscar el éxito!