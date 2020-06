Los móviles se han convertido en el dispositivo tecnológico por excelencia del siglo XXI

Contenido patrocinado

Pocos inventos del ser humano nos han cambiado tanto como nuestros teléfonos móviles. Los ahora conocidos como smartphones se han introducido en nuestras vidas de tal manera, que difícilmente, podemos pasar una hora sin ellos. Hoy en día, podemos prácticamente hacer de todo con estos aparatos, y eso, los ha convertido en la tecnología que más hemos consumido y con la que más hemos interactuado en la última década.

La versatilidad de un smartphone Antes creíamos que lo más revolucionario que habían conseguido los teléfonos móviles era simplemente, la posibilidad de poner comunicarnos sin cables con estos pequeños aparatos, estuviésemos donde estuviésemos. Hoy, aunque como todo avance tecnológico al principio suele ser un producto de precio elevado, la cantidad de marcas que han surgido y la variedad de modelos, han llenado el mercado de teléfonos móviles baratos. Primero surgió el color, luego aparecieron las cámaras incorporadas y finalmente las redes 3G, 4G y 5G para permitir a nuestros dispositivos acceder a internet y desarrollar aplicaciones que nos han hecho, no solamente la comunicación mucho más fácil y cercana, sino que en general han mejorado nuestras vidas. Y es que las posibilidades que nos ofrecen los teléfonos móviles son las más versátiles dentro del mundo tecnológico. Desde aplicaciones indispensables que tienen millones de usuarios como Whatsapp o Facebook Messenger, hasta aplicaciones bancarias para controlar nuestros gastos o aplicaciones de correo electrónico para ayudarnos a gestionar el trabajo desde cualquier parte. Aparte de permitirnos estar siempre conectados y comunicados con nuestros amigos y familiares, los teléfonos móviles han ido incluyendo entre sus capacidades todas aquellas cosas que antes necesitábamos llevar con nosotros a todas partes si queríamos disfrutar de ellas. Empezamos con las cámaras digitales, en las que hoy en día en los móviles ya tienen una tecnología y una calidad muy pareja a las tradicionales. Después pudimos llevar nuestra música y nuestros libros dentro de ellos, lo que nos liberaba del tercer dispositivo y del libro de papel. Más tarde pudimos completar todo el entretenimiento posible con la capacidad de ver nuestras películas y series favoritas. A día de hoy, también tenemos las entradas de conciertos y nuestras tarjetas para poder acceder a los eventos y poder pagar sin tener que llevar encima nuestra cartera y sin tener que sacar ninguna tarjeta. Algunos datos del crecimiento en nuestro país Para ver la relevancia que los teléfonos móviles han alcanzado en nuestro país, podemos arrojar algunos datos bastante llamativos. Los smartphones se imponen frente al crecimiento de los ordenadores y las tablets, ya que tienen un más que considerable 92% de penetración en la cuota de mercado. Estos datos son los que notan distribuidores mayoristas de electrónica como por ejemplo Depau, en los que los teléfonos móviles son de los aparatos de electrónica más solicitados. Otro aspecto a señalar y que pone en evidencia el cambio que ha supuesto también en los hábitos de consumo es la manera en la que interactuamos con ellos para acceder a productos y servicios. Por un lado porque es el medio principal para encontrar comentarios y opiniones de lo que estamos buscando, y por otro lado, porque el 56% de los que acaban encontrando el producto lo termina comprando a través del smartphone. Los españoles cuando nos conectamos a internet lo hacemos mayoritariamente con el teléfono móvil, por su dinamismo y versatilidad los datos son claros, el 97 % de los españoles se conecta a internet a través de los móviles. Estos números son reveladores a la hora de señalar que evidentemente los teléfonos móviles, ahora convertidos en smartphones, no van a desaparecer de nuestras vidas sino más bien todo lo contrario, aumentarán su nivel de penetración y seguirán cambiando nuestros hábitos de consumo en un mundo en el que las aplicaciones y el desarrollo tecnológico no pondrán puertas a la imaginación de un sector lleno de posibilidades.