Cómo conseguir más likes en Instagram

Hace seis años que Kevin Systrom y Mike Krieger decidieron crear una plataforma de fotografía a la que llamaron Instagram y que, hoy en día, se ha convertido en la red social más utilizada y de las más rentables en Silicon Valley. Instagram, que cuenta con más de 600 millones de usuarios activos, es el núcleo de la búsqueda de inspiración y la creatividad, y el lugar 2.0 favorito de los influencers de todo el mundo, donde cada día reciben cientos de miles de likes.

¿Cuál es el secreto de los instagramers más famosos? Con la ayuda de Kaiku Caffè Latte compartimos las claves secretas para usar Instagram como un auténtico influencer.





La mejor hora de publicación

Para conseguir los máximos 'me gusta' posibles es importante conocer en qué momento el público de Instagram está conectado a la red social. Según el estudio de redes sociales de IAB Spain, la franja horaria comprendida entre las 20h y las 00h son las que acumulan mayor conexión por parte de los usuarios en redes sociales. En el caso concreto de Instagram, las mejores horas son entre las 18:30h y las 19:30h entre semana1, debido a que coincide con la salida del trabajo y la vuelta a casa. En fin de semana, la hora que consigue más likes es las 11 de la mañana.





La ciencia del hashtag

Los hashtags son una buena herramienta para conseguir tráfico y visibilidad a una publicación en Instagram. Incluso los influencers más top emplean hashtags para posicionar mejor sus fotografías, de esta forma podemos tomar ejemplo de los que ellos mismos utilizan.

No es cuestión de cantidad, sino de saber cuáles son los que mayor tráfico atraen. Los más usados según Websta, herramienta analítica de redes sociales, son #selfie, #picoftheday, #photooftheday o #love.





Ponerle filtro a la vida

Un estudio de Yahoo Labs y Georgia Tech reveló que los filtros de mayor calidez y contraste son los que más éxito aportan a una fotografía, la psicología del color aplicada a Instagram. De hecho, garantiza el éxito de 'me gusta' en un 21%. "Juno" y "Valencia" son los filtros más usados ya que según la teoría del color, los colores más cálidos y anaranjados son más atractivos y se vinculan a la felicidad y al optimismo.





Selfie, comida y animales

Publicar un selfie es garantía de éxito en Instagram, es el tipo de publicación que más visibilidad consigue, no hace falta más que echarle un vistazo a las más de 319 millones de publicaciones que se encuentran actualmente dentro de la red social. En segunda posición, la comida (el hashtag #food alberga más de 240 millones de publicaciones) y los animales de compañía se convierten en los más "fotogénicos" para Instagram (#cat y #dog cuentan con más de 150 millones de publicaciones cada una).





Pensar 'out of the box'

Además de los anteriores consejos para no pasar desapercibidos en Instagram, la clave del éxito de la mayoría de los instagramers es la originalidad. Abrir la mente y crear contenido inusual y de gran calidad es uno de los principales motores para destacar entre los 600 millones de usuarios que usan esta red social. De hecho, son estos visionarios los que crean las tendencias que mañana serán mainstream; un ejemplo claro es el denominado Wall Scouting -imágenes con murales de fondo-, que pasó de ser un concepto nicho y más arty a un movimiento que llena cada día esta red social.