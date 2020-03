El confinamiento ha sacado lo mejor de la tecnología: la formación online va a ser crítica en el nuevo escenario

La crisis del COVID-19 está poniendo a prueba fórmulas como el teletrabajo o las capacidades de los empleados de seguir trabajando y evolucionando para mantener a las empresas lo más activas posibles. Debido al confinamiento, en breve, se empezará a notar como las empresas necesitan ajustar sus plantillas y su actividad a la nueva situación con motivo también de la ralentización económica.

Los profesionales deben más que nunca reforzar sus hard skills y sus conocimientos para poder hacer frente a esta crisis. La formación continua es la clave del éxito y gracias a las tecnologías se ha potenciado y facilitado el acceso a cursos y programas de formación online. En España, por ejemplo, el sistema de estudio “a distancia” se va abriendo paso. Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, durante el curso 2018-2019 un 15% de los alumnos de ciclos formativos de grado superior estudiaron a distancia (60.114), lo que implica un importante incremento en comparación con el 4% que esta cifra supuso en el curso 2008-2009. Los centros formativos buscan métodos para afrontar las nuevas necesidades que demanda la sociedad y, especialmente, las empresas.



The Valley recomienda aprovechar las ventajas de la tecnología y el tiempo en casa para profundizar la formación en los campos más demandados. Los expertos el ecosistema de conocimiento digital arrojan luz sobre los aspectos más importantes para seguir desarrollando las capacidades profesionales y las mejores fórmulas para realizarlo: ¿Qué se debe tener en cuenta para desarrollarse profesionalmente? • La necesidad de contar con skills tecnológicas: las capacidades digitales son cada vez más imprescindibles para poder funcionar correctamente en la era que vivimos, sobre todo teniendo en cuenta que España ocupa el puesto 11 de digitalización en la Unión Europea, según el DESI 2019 (Índice de la Economía y la Sociedad Digitales). En los centros de formación, la modalidad online es cada vez más común, las empresas ya implementan formatos de teletrabajo y otras opciones de trabajo colaborativo e incluso, los propios servicios públicos ya permiten hacer muchos trámites online. Quien no esté familiarizado con la tecnología tendrá muchas limitaciones, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

• La importancia de saber crear estrategias de negocio 360º: hoy en día no vale con implementar una estrategia de negocio solamente offline. Por ejemplo, una estrategia de marketing deberá contar con su parte de campañas, medios online y offline, publicidad digital, redes sociales, SEO y SEM. El negocio ha cambiado y resulta imprescindible que todos los profesionales se adentren en el mundo digital para tener la capacidad de crear estrategias 360º que realmente integren todas las opciones posibles.

• Las disciplinas con más futuro laboral: la clave actualmente es que las personas aprovechen el momento para irse abriendo camino entre las disciplinas que demandarán más empleo en el futuro. Por ejemplo, el experto en Data Science y Big Data Analytics, un perfil capaz de identificar, extraer, gestionar y analizar grandes cantidades de información y datos es imprescindible hoy en día y seguirá adquiriendo importancia, dado que la base del éxito de cualquier modelo de negocio se basa en analizar y predecir, gracias a los datos, qué acciones funcionarán y cuáles fracasarán. De la mano de esta figura se destaca también la necesidad de desarrolladores de soluciones de inteligencia artificial, expertos en ciberseguridad y protección de datos, e-commerce manager, digital product manager entre otros, todas profesiones ligadas directamente con la tecnología. Algunas fórmulas para seguir con el desarrollo profesional “a distancia”: • Formación física no-presencial en escuelas digitales: la educación “a distancia” tiene mucho recorrido, pero lo realmente novedoso ahora es la formación Live, que consiste en formación virtual, pero en tiempo real. Las escuelas de negocios digitales como The Valley son pioneras en este sistema, que lleva la formación online tradicional un paso más allá.

• Catálogos de formación online: existen también portales educativos que reúnen en un mismo lugar cursos de todas las temáticas impartidos por diversos centros de formación, permitiendo filtrar según el nivel de formación que se quiera adquirir o su tipología, y que incluso, posibilitan la conexión de los estudiantes mediante foros o chats.

• Los podcasts, un método diferente: este formato de audio posibilita un nuevo método de aprendizaje que se puede realizar desde cualquier lugar y en cualquier momento, incluso si se está realizando otra actividad. Consiste en ir escuchando clases sobre temas específicas por episodios y son ya muchas las escuelas y profesionales que están creando este tipo de “cápsulas formativas” para impulsar el aprendizaje continuo. Un formato que, sin duda, se puede aprovechar para “matar” las horas vacías en casa durante este período de aislamiento que se está viviendo en el país en línea con la campaña #yomequedoencasa.

• Las redes sociales, un básico del día a día: más allá de la posibilidad de conectarse con amigos, las redes sociales ofrecen mucho más. Estos medios son ya un básico del día a día que se usa como medio de información de actualidad e incluso, cada vez son más los portales que ofrecen formación a profesionales, como por ejemplo Linkedin Learning.