1500 cibervoluntarios para resolver dudas tecnológicas en la crisis sanitaria

La Fundación Cibervoluntarios, en su afán por promover el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías como medio para paliar brechas sociales, pone en marcha Cibervoluntarios Responde un servicio gratuito online y telefónico de ayuda a todas aquellas personas que se han visto afectadas por la expansión del coronavirus y, que por tanto, han visto cómo su situación personal y/o profesional ha variado en los últimos días. Muchos profesionales han tenido que comenzar a teletrabajar sin los conocimientos previos que se requieren, otros se han visto recluidos en casa con sus hijos por haber tenido que cerrar los centros escolares y otros muchos están en cuarentena, en situación de aislamiento y no saben cómo pueden seguir en contacto con sus seres queridos o no tienen el conocimiento suficiente de herramientas tecnológicas que pueden ayudarles a pasar este periodo de aislamiento en contacto telemático con los demás.

Según explican, este servicio cuenta con el apoyo de 1.500 cibervoluntarios por toda España dispuestos a ayudar a todas las personas que necesiten solventar dudas relacionadas con la tecnología para poder teletrabajar, ofrecer servicios y contenidos online adecuados a cada perfil u aportar soluciones para comunicarse y atender a sus seres queridos telemáticamente, entre otras. Destacar que toda la comunicación se establece online no obstante debido que algunas personas pueden no tener acceso o no saber como acceder, también se pone su disposición un teléfono atendido por personal de la Fundación: 915 42 29 00 (en horario de oficina de L-V de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 h.).

En palabras de Yolanda Rueda: “Con esta iniciativa queremos contribuir a ayudar a todos aquellos que necesiten de un apoyo tecnológico y que por su situación personal y/o profesional no tienen acceso a este tipo de servicios.” Y añade: “Esta es nuestra aportación a esta situación excepcional que esperamos sobrellevar de la mejor manera posible”.