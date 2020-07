Cómo aumentar la seguridad de nuestras redes sociales para evitar ser hackeados

Contenido patrocinado

Gracias al aumento del uso de internet y las nuevas tecnologías, uno de los problemas más comunes a los que nos tenemos que enfrentar hoy en día, es encontrar que nuestras cuentas hayan sido hackeadas. Una situación complicada que puede resultar bastante grave en determinados casos y con lo que podrían acceder a nuestra información y contenido más privado, como contraseñas bancarias e, incluso, hacerse pasar por nosotros y suplantar nuestra identidad. La seguridad en internet es uno de los factores más importantes en la actualidad y que más preocupa a los usuarios, debido a que hemos volcado casi toda nuestra rutina diaria en la red. Utilizamos aplicaciones para comunicarnos y compartir contenido, compramos a través de internet con nuestra tarjeta, consultamos nuestras cuentas bancarias, realizamos todo tipo de gestiones legales con nuestros datos personales, etcétera. Toda esa información que hemos facilitado a lo largo de nuestra vida circula por la red y si no se protege lo suficientemente bien,podemos ser presas fáciles de los piratas informáticos y sufrir consecuencias bastante complicadas. De hecho, los casos de personas que han sufrido algún tipo de hackeo en sus redes sociales no han hecho más que crecer en los últimos años. Esto es debido a la existencia de sitios web como https://hackear-redes-sociais.com/ que permiten poder acceder a perfiles de Facebook, Instagram, Messenger o WhatsApp en tan solo unos pasos. Por lo que ya no se necesita tener grandes conocimientos de informática o programación para poder llevar a cabo esta tarea, haciendo que cada vez sea un problema más común a nivel internacional en todos los sentidos. Vamos a conocer a continuación algunos consejos básicos que nos pueden ayudar a proteger la seguridad de nuestras cuentas en internet, de una manera muy fácil y sencilla, para evitar estas situaciones. La importancia de las contraseñas El primer consejo que podemos aplicar para intentar evitar que los usuarios puedan hackear cualquiera de nuestras cuentas en redes sociales, es prestar especial atención a nuestras contraseñas. Se trata de la puerta de entrada hacia nuestros perfiles, por lo que tienen que ser difíciles de adivinar. Usar contraseñas largas, intercalando mayúsculas y minúsculas, números u otros símbolos, es siempre una buena barrera para mantener a raya a los visitantes indeseados. Además, es importante que no compartamos la misma contraseña para todas las plataformas, ya que si consiguen adivinar una, tendrán la llave para entrar con facilidad y sin ningún problema en el resto. Configurar la privacidad Si queremos evitar que nos puedan hackear cualquier red social, otro buen consejo es el de configurar de manera segura la privacidad de cada uno de nuestros perfiles para controlar las personas que pueden o no acceder al contenido que publicamos. De esta forma, podremos tener un mayor control sobre la información que tenemos en la plataforma y poder realizar un poco de acotamiento en el vasto mundo que puede llegar a ser internet. En especial, aspectos como la geolocalización o quién puede acceder a nuestro contenido y datos, son algunos de los más importantes a los que prestar atención. Alertas sobre inicios de sesión no reconocidos Configurar nuestras plataformas para recibir alertas cuando alguien desconocido o desde otro dispositivo haya intentado iniciar sesión en nuestra cuenta, es también una herramienta muy eficaz para aumentar nuestra seguridad. De esta forma, cada vez que una persona anónima intente acceder a alguno de nuestros perfiles en redes sociales a partir de una página web como la que hemos comentado anteriormente, tendremos un aviso personalizado en nuestro dispositivo o en nuestro correo que nos permitirá actuar con rapidez para cambiar la contraseña enseguida y poder hacer que esa persona no pueda volver a entrar.



Aplicando algunos de los consejos sobre seguridad que acabamos de comentar, podremos disfrutar de una mayor seguridad en internet para protegernos de manera más efectiva contra los hackers.