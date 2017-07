Las nuevas actualizaciones de WhatsApp llegan a los Smartphone

WhatsApp es la aplicación de chat para teléfonos móviles por excelencia que permite mandar mensaje de forma instantánea. Esta app ha desbancado a las llamadas convencionales y a los mensajes de texto, ya que aúnan, de una sola vez, los que las anteriores ofrecen.

Poco a poco, ha ido añadiendo mejoras en su interfaz y su funcionalidad, como las llamadas de voz y video llamadas, las menciones por nombre, poder borrar lo que se escribe e incluso el poder mostrar, o no, si estas conectado.

Pero no quieren quedarse atrás y por ello, en la última semana han sacado tres nuevas funcionalidades que estarán disponibles en las nuevas actualizaciones de la app.

Modo nocturno para los chats

WhatsApp prepara un nuevo modo nocturno pero algo diferente a lo que otras apps han hecho. Con este nuevo carácter, la aplicación quiere ofrecer unas imágenes de gran calidad con una baja iluminación. Es una forma, cada vez más popular, de bajar la luminosidad del teléfono móvil, lo que conlleva evitar problemas oculares futuros y un gran ahorro de batería.

Pero la aplicación quiere ir más allá y se quiere centrar en las fotos. Según se puede ver en el servicio de traducción de la app “se ha solicitado una nueva función, llamada modo noche, que a diferencia de otros modos similares existentes en otras plataformas online, WhatsApp lleva esa experiencia al apartado fotográfico. Esta nueva característica se asocia a la cámara del propio servicio, permitiendo mejorar algunos aspectos de las fotografías tomadas en condiciones de baja iluminación”.

Esta función todavía no está confirmada pero en el caso de que saliera adelante, el usuario podrá hacer zoom con su cámara, apagar o encender el flash, cambiar entre cámara frontal o principal y con esto, un modo nocturno que hará que las imágenes sean mucho mejores.

Los vídeos en ‘Streaming’ llegan a Whatsapp

Hace tres meses ya se introdujo la reproducción de vídeos antes de descargarlo pero solo para los iPhone. Pero esta versión no funcionó como esperaban, por lo que la App ha lanzado una nueva actualización.

Esta nueva funcionalidad quiere ayudar a tener más espacio en la memoria de los teléfonos. Al no tener que descargar los vídeos, estos no se quedan almacenados en los Smartphone y así la memoria del teléfono no baja.

Dicha actualización se implantará de forma progresiva a todos los usuarios, aunque de momento no se sabe la fecha de lanzamiento definitiva.

Transcripción de los audios

Para los usuarios que odien los audios en las conversaciones de WhatsApp esta noticia les alegrará el día, ya que la aplicación ha sacado una nueva función para transcribir los audios en texto y así, no tener que estar escuchándolos.

Un usuario de la red social Reddit ha sido el desarrollador de esta nueva función. Esta aplicación de carácter gratuito permite a los usuarios de mensajería instantánea transcribir las notas de audio enviadas por otras personas.

Se llama ‘Voicer for WhatsApp’, una app que te evitará tener que oír eso audios de más de cinco minutos que te envían cada día.

Para poder utilizarlo, solo tendrás que acceder a Google Play y descargar la aplicación. Después de instalarla y aceptar los permisos para que pueda acceder a tus audios, solo tendrás que mantener el dedo sobre el audio, dar a transcribir y compartir con la aplicación ‘Voice for WhatsApp’.