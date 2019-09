Ventajas del Cloud Computing para las empresas

Contenito patrocinado

Durante los últimos años, gracias a la evolución de las tecnologías, han aparecido diferentes conceptos que hacen referencia a los distintos servicios que se ofrecen, uno de los más conocidos es Cloud Computing, extendido sobre todo en el ámbito empresarial. Todas las empresas con visión de futuro y poder de expansión deben utilizar este proceso. Para ello, existen diferentes plataformas que lo ofrecen, como cloud computing Verne Group, donde te ayudan a gestionar tu proyecto con la máxima garantía de servicio. Cloud Computing: ¿Qué es? El Cloud Computing podemos definirlo como la posibilidad para una compañía de ofrecer sus servicios beneficiándose de la utilización de internet por medio de la nube, de este modo se pueden tener todos los archivos e información en una misma plataforma sin la necesidad de preocuparse por el almacenamiento o por la pérdida de documentos importantes. Para sacar el máximo partido no es necesaria la instalación de ningún tipo de dispositivo en el ordenador, no obstante, se puede acceder a una gran cantidad de servicios útiles para compañías de cualquier mercado. Cloud Computing: ¿Para qué sirve? Su utilidad principal es la de reducir la carga de trabajo para los usuarios y del propio dispositivo cuando se necesitan ejecutar varias tareas al mismo tiempo. Como todos los datos están alojados en la nube, agilizan el trabajo y no afectan al servicio. Lo único que se tiene que hacer es utilizar el navegador web como se hace normalmente, sin preocuparse por nada más, es la nube quien se encarga de realizar su trabajo mientras los empleados continúan con su labor cotidiana. Beneficios del Cloud Computing para empresas Los beneficios del Cloud Computing para empresas son los siguientes: 1) Costes Como no es necesaria la adquisición de licencias de software, se ahorra en costes, los cuales se pueden reinvertir en la compañía. 2) Movilidad Se puede acceder a toda la información de la compañía en cualquier lugar del mundo, proporcionando una clara ventaja competitiva con respecto al resto de la competencia que no utiliza el Cloud Computing. 3) Pago por uso El único pago al que se debe de hacer frente es al del uso. La compañía contrata los servicios en los que está interesada, ajustándolos a sus necesidades reales. 4) Actualización En todo momento se disfrutarán de las últimas versiones, cada vez más optimizadas y actualizadas para todo tipo de usuarios. 5) Almacenamiento ilimitado No importa si eres el dueño de una empresa pequeña o una multinacional con una gran infraestructuras internacional ya que el almacenamiento de la nube es ilimitado. 6) Seguridad En el caso de que en un ordenador entre un virus o deje de funcionar, los datos almacenados no se perderán y podrán recuperarse en cuestión de segundos sin la necesidad de estar constantemente creando copias de seguridad. El Cloud Computing ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta necesaria en cualquier compañía gracias a todos los beneficios que trae consigo. En Verne Group saben cómo sacarle el máximo partido y te ayudan a transformar tu negocio.