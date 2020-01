Vender videojuegos por Internet

Contenido patrocinado













¿Tú también eres un aficionado a los videojuegos tanto clásicos como modernos? Pues, en ese caso, estoy seguro de que a lo largo del tiempo habrás ido acumulando toda clase de juegos que ya apenas utilizas pero que te da pena tirar a la basura. Así que, si ya no sabes qué hacer con esos juegos que lo único que hacen es coger polvo en casa y ocupar un espacio que podrías destinar a otro uso; entonces existe una muy buena opción para ti de deshacerte de tus videojuegos de una forma útil y obteniendo un beneficio a cambio. ¿Quieres descubrir de qué se trata? Si quieres obtener más información en referencia a este tema, ¡presta mucha atención y toma nota que arrancamos en 3, 2, 1! Tiendas online donde vender tus videojuegos Existe una manera genial de sacarle rendimiento a tus videojuegos clásicos si ya te has cansado de ellos. Y es que una de las mejores alternativas posibles a guardarlos en tu armario es venderlos a tiendas de videojuegos online que se encargan de revenderlos a otros usuarios. Por ejemplo, vende tus juegos en MonkeyGames y te ofrecerán toda clase de facilidades para comprar tus videojuegos antiguos y consolas que ya no usas en la actualidad. Lo mejor de todo es que son muy flexibles a la hora de recoger tus juegos, por lo que puedes tanto acudir a la tienda física en Madrid personalmente- si te viene bien- o puedes esperar a que el personal de la tienda se acerque a por ellos directamente a tu domicilio. Otro dato que es importante resaltar es el hecho de que ofrecen la mejor tasación del mercado. Es decir, se comprometen a ponerle el precio justo al juego o consola que desees vender siempre teniendo en cuenta factores como su estado, su calidad o la popularidad de la que goza en el presente. De esa forma, podrás estar tranquilo de vender tus productos por la cantidad que realmente valen hoy en día. Además, ponen a tu disposición la compra de videojuegos y consolas en toda España y están dispuestos a comprar juegos de Nintendo, XBOX, Sega y PlayStation entre otros. Lo único que debes saber es que, en ocasiones, rechazan algunos títulos de juegos de ordenador cuando estos no tienen demanda. Conclusiones Si finalmente deseas vender tus juegos en Monkey Games, puedes contactar con ellos a través de su teléfono, por Whatsapp o correo electrónico. También es posible realizar una consulta en la web rellenando un pequeño formulario, y ellos se encargarán de responderte rápidamente para que el proceso de compra-venta sea lo más transparente posible. Recuerda que esta tienda online se diferencia de otras por su dilatada experiencia y por la profesionalidad en el trato que demuestran. Sobre todo en el hecho de que recojan tus juegos sin que tú tengas que moverte de casa y te paguen el dinero que realmente mereces por la venta de tus artículos. ¡Decídete a ganar dinero de forma fácil!