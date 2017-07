Trump le gana la batalla a Apple: desvela que abrirá tres fábricas en Estados Unidos

La relación entre Donald Trump y Apple no es la más idílica de la historia. El presidente de Estados Unidos ya atacó a la compañía de la manzana, entre otras grandes, en su campaña electoral y les amenazó para que volviesen a producir y generar riqueza dentro del país o subiría los aranceles. Esta semana, ha vuelto a recordárselo en una entrevista mantenida con Wall Street Journal: “Me prometieron tres grandes plantas manufactureras”. Algo que el gigante tecnológico ni confirma ni desmiente.

Trump tiene todavía cuentas pendientes con Apple. El periodista y el mandatario hablaban sobre inversiones de negocio y una reforma fiscal para las empresas. Sin embargo, el presidente personalizaba su respuesta en un momento determinado de la conversación: “Hablé con él -refiriéndose a Tim Cook, CEO de Apple Inc- y me prometió tres plantas grandes, grandes, grandes. Es más, me dijo que iba a ir adelante con ellas”.

La contestación no era casual. Donald Trump aprovechaba la ocasión para darle un toque de atención a los de Cupertino porque incluso desveló que, en la conversación telefónica mantenida con Cook, le aseguró que consideraría su administración un fracaso económico si no construía fábricas dentro del país. Es su versión más dura del “Make America Great Again”.

Apple, de momento, se mantiene en silencio. Además tampoco se ha filtrado ninguna información al respecto. Para encontrar algo parecido hay que remontar hasta el mes de marzo, cuando la compañía comunicó que invertiría 1.000 millones de dólares para favorecer a empresas estadounidenses de manufactura avanzada o crear empleos cualificados dentro de Estados Unidos. En este proyecto, también se incluyen dos millones de puestos de trabajo relacionados con la creación de aplicaciones (app) para sus plataformas.

Sin embargo, Corning -proveedor de vidrio y materiales resistentes para sus pantallas- sí que ha informado de que invertirá 500 millones de dólares durante los próximos años y prevé generar unos 1.000 nuevos empleos para ciudadanos estadounidenses. Es el triunfo del “Made in America” de Trump.

En Estados Unidos afirman que Apple comunicará los tres grandes centros productivos junto con Foxconn. Wisconsin y Michigan parecen ser las zonas elegidas por el gigante tecnológico y su socio para levantar las tres fábricas prometidas por Tim Cook.

Irlanda y Texas eran hasta ahora las plantas productivas de Apple en Occidente, debido a que la mayor parte de su producción se fabrica y ensambla en los centros que Foxconn tiene en China. De allí salen todos los terminales de iPhone, iPad y Apple Watch.

El principal riesgo para la compañía tecnológica reside en aceptar un menor margen de beneficios o, por el contrario, subir el precio de sus productos. El coste de manufacturar en China no es el mismo que en Estados Unidos, donde el salario, los servicios y los transportes son mucho más costosos. Los expertos del Instituto de Tecnología de Massachusets calculan un aumento cercano entre los 50 y 100 dólares por dispositivo.