Tabletas gráficas con pantalla para diseñadores, arquitectos e ilustradores

CONTENIDO PATROCINADO Cada vez son más las personas que se decantan por el diseño gráfico como método de estudio y de vida. Las artes gráficas son un trabajo que está viviendo su época dorada gracias a la gran demanda y popularidad que han ido adquiriendo en estos últimos años. Al igual que cualquier otra profesión, necesitamos unos materiales de trabajo. En este caso nos referimos a las tabletas gráficas con pantalla, creadas especialmente para diseñadores, arquitectos e ilustradores para que puedan desenvolverse mejor en su ámbito laboral. Puedes encontrarlas en: https://tutabletagrafica.com/y llevar tu creatividad a su máxima expresión.

El uso de las tabletas gráficas con pantalla para mejorar tus resultados laborales Los diseñadores pueden hacer frente a su actividad laboral como el diseño web, ilustración o modelado de imágenes entre otros. Lo que más importa es que se pueda transmitir un mensaje claro, siendo esto uno de los factores más valorados dentro del marketing que puede atraer a compradores potenciales. Este impacto a los clientes no se basa únicamente en diseñar algo único, un buen contenido es necesario si quieres que la gente sienta interés por tu creación. Desde crear un eslogan, un simple logo hasta la maqueta de una casa es necesario resolver antes algunas dudas como el tipo de tipografía que vamos a utilizar, que proporciones son las más adecuadas, los colores a implementar para que la armonía quede perfecta y que las necesidades del cliente estén cubiertas. No podemos olvidarnos de que se nos debe identificar y diferenciar del resto de la competencia, haciéndonos así un hueco en el mercado laboral y logrando que nuestra empresa empiece a ganar fama, aumentando también nuestros resultados laborales. Las tabletas gráficas con pantalla son un recurso utilizado por profesionales que nos permiten hacer todo lo mencionado anteriormente. Aumentar las ventas y estar mejor posicionados en el competitivo mercado que nos encontramos hoy en día no es una tarea fácil, pero con este producto es más posible alcanzar las metas, tanto de los clientes como de nuestros propios compañeros de trabajo. Por otro lado, encontramos la rapidez, comodidad y facilidad de uso a la hora de trabajar con esta herramienta gracias al lápiz digital, que nos proporciona la misma fluidez que si estuviéramos dibujando en nuestra casa. No es fácil transmitir un mensaje, pero con la ayuda del diseño gráfico se puede moldear toda la información almacenada y transmitirla desde una mejor perspectiva, llegando a influenciar en el éxito o fracaso de nuestra empresa. En el mercado podemos encontrar una amplia variedad de tabletas gráficas con pantalla de diferentes modelos. Si nos informamos bien sobre las características de cada una de ellas podemos llegar a encontrar auténticos chollos, aunque debes estar convencido de que cumple con tus necesidades. Si las tabletas gráficas son tu modo de vida y te consideras un profesional avanzado, deberías plantearte aquellas que llevan pantalla integrada, harán más llevadero tu trabajo y te proporcionarán mejores resultados. Muchos profesionales ya se están decantando por ellas y afirman tener unas características increíbles.

¿Cómo elegir una tableta gráfica con pantalla? Por supuesto lo primero que tienes que preguntarte es si efectivamente quieres tu tableta digitalizadora con o sin pantalla, y una vez que lo has decidido, pasamos al siguiente paso. ¿Cuánto dinero quieres gastarte? Aunque es un periférico generalmente caro, existen tabletas gráficas con pantalla por menos de 400 € que están muy bien y encontramos marcas reconocidas como Gaomon o XP-Pen con modelos más que recomendables. ¿Cuánta sensibilidad necesitas? Conocer la sensibilidad de tu pantalla te ayuda a saber el grado parentesco que encontrarás entre lo que pintarías en un papel con tu lapicero de toda la vida, y lo que pintarás en tu tableta. Me explico: La sensibilidad hace refencia a la cantidad de micromovimiento que tu pantalla puede recoger. Cuanto más elevado es el número, más sensibilidad, más calidad y mayor acercamiento con la realidad. Dicho esto, como en todas las áreas tecnológicas los números no dejan de crecer y de crecer, y eso no hace necesariamente que el nivel de tu profionalidad vaya a aumentar sólo por comprarte un aparato. Es decir, no pierdas la cabeza con los números. ¿Qué tamaño de tableta gráfica buscas? Existen multitud de tamaños, y aunque lo hemos dejado para el final quizás este sea el factor más importante a la hora de elegir tu producto. ¿Cómo saber el tamaño que necesitas? Esa pregunta sólo tú puedes responderte: si eres diseñador o ilustrador o si eres arquitecto, cuáles son tus necesidades y expectativas, cómo de grande es el espacio de trabajo del que dispones, si la llevas de un lado para otro o no... Responde a esas preguntas y estarás más cerca de saber qué necesitas. Elijas la que elijas te recomiendo algo; practica mucho, practica más, y disfrútala tu proceso de creación.