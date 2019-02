Strategic Foresight: cómo anticipar el futuro de tu marca

La consultora de estrategia de marca Picnic introduce por primera vez en España la disciplina de Strategic Foresight, enfocada en la gestión estratégica de las marcas. ¿Qué retos y oportunidades encontrarán las marcas de cara a su crecimiento futuro? Para explorar las posibles respuestas, Picnic realizará los próximos días las primeras jornadas experienciales de Strategic Foresight en España, con un enfoque didáctico y centrado en las aplicaciones tangibles de la nueva disciplina.

Esta disciplina, ya desarrollada en regiones como el norte de Europa o EEUU, ha sido tratada casi exclusivamente en el ámbito académico dentro de nuestro país. Con un claro espíritu pionero y demostrando su creencia de que “las marcas se construyen haciendo”. Picnic combina por primera vez los beneficios de Strategic Foresight con la estrategia y gestión de marcas.

Pero, ¿qué es Strategic Foresight? Se trata de una disciplina centrada en estudiar y analizar las señales de cambio en el presente para identificar patrones de evolución en el tiempo, y poder construir así posibles escenarios futuros que ayuden a tomar las mejores decisiones hoy. No se trata de predecir el futuro, si no de visualizar los escenarios alternativos que el futuro puede traer. En un contexto de gran volatilidad y cambio, es más importante que nunca para las marcas tener las herramientas que les permitan anticiparse a los cambios en los valores y demandas de las personas, no sólo para estar preparadas y responder ágilmente a posibles disrupciones, sino también para identificar y crear las oportunidades que determinarán su relevancia dentro de 5, 10 o 15 años.

El lanzamiento de esta nueva disciplina se realizará en unas jornadas a las que asistirán CMOs, directores de Innovación y Responsables de Marca de compañías como The Coca-Cola Company, Mahou San Miguel, BBVA, Toyota, Suntory Schweppes, Maxxium o DeOleo, entre otras.

Para ello, Picnic ha trabajado con su partner estratégico Kedge Futures, consultora global basada en EEUU y especializada en Strategic Foresight. En las jornadas, que tendrán lugar el 12 y 13 de febrero en Madrid, los participantes tendrán la oportunidad de explorar las diferentes oportunidades y amenazas que el futuro depara para sus marcas, experimentando en primera persona y de una forma muy práctica el proceso de Strategic Foresight aplicado a marcas. Se trabajarán las herramientas, metodologías y datos necesarios para la construcción de escenarios futuros, escuchando en primera persona testimonios de grandes marcas como Disney, que llevan años aplicando esta disciplina a nivel interno.

“Es importante pensar en el futuro, en cómo evolucionará el significado de aquello en lo que las marcas centran su propósito. Felicidad, Disfrute, Amor, o el mismo concepto del Ser Humano…¿qué significarán después de la gran revolución tecnológica que estamos viviendo? Las marcas tienen la obligación de pararse a pensar en cómo pueden evolucionar para seguir aportando valor a la vida de las personas a medida que éstas, y sus valores, también evolucionen”, afirma Alex Pallete, socio fundador de Picnic.