Así funciona Spyxan, la aplicación que garantiza la seguridad de los más pequeños

Contenido patrocinado

Durante los últimos años hemos asistido a un contexto en el que internet y los teléfonos móviles inteligentes han experimentado un importante crecimiento. Cada vez son más los usuarios que utilizan su smartphone como único dispositivo desde el que se conectan a internet. Especialmente para llevar a cabo algunas de las tareas más comunes, como es el caso de realizar una búsqueda en Google o de mandar un correo electrónico. No obstante, de esta situación también se desprenden diferentes amenazas a las que conviene prestar una especial atención. Especialmente en el caso de los adolescentes y su interacción con las redes sociales.

Ante este escenario, las aplicaciones de control parental se han consolidado como un recurso especialmente eficaz a la hora de obtener el mayor control sobre el dispositivo de nuestros hijos. A través de su instalación podremos tener acceso al interior del terminal vinculado y obtener toda la información que se encuentre en el interior del mismo. Desde la ubicación a través del GPS hasta el contenido de los mensajes que se intercambian desde el terminal. Un conjunto de funcionalidades que ha permitido que apps como Spyxan, líder del mercado, hayan experimentado un importante incremento de usuarios durante los últimos meses.

Disponible tanto para iOS como para Android Con el objetivo de poder ofrecer el mejor servicio a todos los usuarios, actualmente podemos encontrar Spyxan para descargar tanto en iOS como en Android. Únicamente son necesarios tres pasos para poder comenzar a beneficiarnos de todas las posibilidades que integra.

Una vez descargada, debemos registrarnos con nuestros datos personales y proporcionar toda la información que nos solicita la app. A posteriori, es momento de llevar a cabo la activación, además de conectar la aplicación con el dispositivo al que se desea tener acceso. Una vez realizado este proceso, que no durará más de unos minutos, podremos comenzar a monitorizar el terminal en el que estemos interesados. Ofreciéndonos la opción de acceder a todo tipo de funcionalidades de acuerdo al plan contratado.

Además, y gracias al buen trabajo que ha llevado a cabo el equipo de desarrollo, nos encontramos con una app especialmente intuitiva. Todos los pasos que debemos recorrer en ella estarán guiados por el propio menú de configuración, que nos permitirá conseguir la mejor configuración de acuerdo a nuestras necesidades.

Cuando la seguridad de tus hijos es lo más importante Como ya hemos mencionado anteriormente, uno de los aspectos que garantiza la utilidad de este tipo de aplicaciones es lo relacionado con la seguridad. Inmersos en un contexto especialmente dinámico, en el que la tecnología nos permite alcanzar una gran cantidad de opciones a la hora de relacionarnos, el entorno digital se ha consolidado como uno de los espacios a los que conviene prestar una especial atención en nuestro día a día.

Detrás de las aplicaciones para conocer gente y de las redes sociales pueden llegar a existir una gran cantidad de amenazas. Únicamente disponiendo de la máxima información posible podremos minimizar el riesgo que existe en las mismas.

A partir de 9,99€ al mes Spyxan ofrece a los usuarios dos posibilidades a la hora de contratar sus servicios. De esta manera, podremos tener acceso a diferentes funcionalidades de acuerdo a nuestras necesidades.

Con la licencia Premium podremos beneficiarnos de una tarifa de 9,99€ al mes. Esta opción nos permitirá obtener información acerca del registro de llamadas, el historial de navegación del dispositivo, las actividades de calendario o la ubicación por GPS. Siendo una buena opción para llevar a cabo una monitorización a nivel general, pero sin entrar al detalle en cada una de sus funciones.

No obstante, existe la posibilidad de contratar la opción Ultimate. En ella se elimina cualquier restricción que se pueda producir a nivel de funcionalidad. Ofreciendo la opción de acceder, además de a todo lo demás, a la información que se encuentra en WhatsApp o Instagram. También permite llevar a cabo un registro de todas las claves con las que cuenta el terminal y realizar capturas de pantalla en el momento que se desee, además de acceder al correo electrónico.

Versión de prueba durante siete días, ¡sin ningún coste! En el caso de que tengas dudas, Spyxan ofrece a sus usuarios la posibilidad de disfrutar de una versión de prueba de siete días. Durante la misma, es posible tener acceso a la localización del terminal, el historial de las llamadas, el histórico de búsquedas o el contenido de los mensajes, entre otros.

Una vez finalizados los siete días, podrás renovar la suscripción con la tarifa escogida o dar de baja la misma sin coste. Spyxan eleva la función de monitorización a un nivel superior. Gracias a su gran cantidad de funcionalidades, y a los diferentes planes de precios que propone, encontrar la mejor opción de acuerdo a nuestras necesidades nunca había sido tan sencillo.